LGS sınav sonuçları sorgulama 2024: LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler MEB sonuç sorgulama ekranında

2024 LGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. On binlerce öğrencinin güzel bir lisede eğitim hayatını sürdürebilmek için katılım sağladığı LGS sınavının ardından, tüm gözler MEB'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?