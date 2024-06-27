LGS sınav sonuçları sorgulama 2024: LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler MEB sonuç sorgulama ekranında

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. 2 Haziran'da tüm ülke genelinde uygulanan LGS sınavı sonrasında, güzel bir lisede okuma hayali kuran öğrenciler, sınav sonucuna göre aldıkları puanı merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında LGS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

LGS sınav sonuçları sorgulama 2024: LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler MEB sonuç sorgulama ekranında - 1

2024 LGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. On binlerce öğrencinin güzel bir lisede eğitim hayatını sürdürebilmek için katılım sağladığı LGS sınavının ardından, tüm gözler MEB'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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LGS sınav sonuçları sorgulama 2024: LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler MEB sonuç sorgulama ekranında - 2

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında LGS sonuç tarihi duyuruldu.

Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

LGS sınav sonuçları sorgulama 2024: LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler MEB sonuç sorgulama ekranında - 3

LGS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sonuçlarına www.meb.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecek.

LGS sınav sonuçları sorgulama 2024: LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler MEB sonuç sorgulama ekranında - 4

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

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