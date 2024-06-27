LGS sınav sonuçları sorgulama 2024: LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler MEB sonuç sorgulama ekranında
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. 2 Haziran'da tüm ülke genelinde uygulanan LGS sınavı sonrasında, güzel bir lisede okuma hayali kuran öğrenciler, sınav sonucuna göre aldıkları puanı merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında LGS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2024 LGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. On binlerce öğrencinin güzel bir lisede eğitim hayatını sürdürebilmek için katılım sağladığı LGS sınavının ardından, tüm gözler MEB'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?