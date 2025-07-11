LGS sınav sonuçları 2025 açıklandı: (MEB LGS merkezi sınav sonuçları sorgulama ekranı)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretime geçiş için uygulanan LGS'de yeni bir aşamaya geçiliyor. 15 Haziran'da gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçları da 11 Temmuz 2025 Cuma günü ilan edildi. Öğrenciler merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme ile istedikleri liselere yerleşmeye çalışacak. LGS'de tercih süreci ise 14-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Ardından nakil süreci işleyecek. Öğrenciler, hayallerindeki Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Spor Lisesi ve diğer liselere yerleşebilmek için sınav puanıyla tercih yapacak. LGS sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Adaylar internet üzerinden erişime açılan sonuçları görüntüleyebilecek. İşte, 2025 LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası…