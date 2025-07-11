LGS sınav sonuçları 2025 açıklandı: (MEB LGS merkezi sınav sonuçları sorgulama ekranı)

LGS sınav sonuçları son dakika açıklandı. Adaylar saat 10.00 itibarıyla sınav sonuçlarına meb.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. LGS sınav sonuçları ekranında adaylar sınavdan elde ettikleri puanları, başarı sıralamalarını ve ilgili oturumdan doğru, yanlış ve boş cevap sayılarını görüntüleyebilecek. LGS sonuç ekranına adaylar, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve okul numarasıyla giriş yapabilecek. Sonuçların ardından lise tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Lise (LGS) yerleştirme sonuçları 4 Ağustos’ta duyurulacak. Peki LGS sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte, LGS 2025 sınav sonucu sorgulama ekranı

LGS sınav sonuçları 2025 açıklandı: (MEB LGS merkezi sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretime geçiş için uygulanan LGS'de yeni bir aşamaya geçiliyor. 15 Haziran'da gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçları da 11 Temmuz 2025 Cuma günü ilan edildi. Öğrenciler merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme ile istedikleri liselere yerleşmeye çalışacak. LGS'de tercih süreci ise 14-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Ardından nakil süreci işleyecek. Öğrenciler,  hayallerindeki Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Spor Lisesi ve diğer liselere yerleşebilmek için sınav puanıyla tercih yapacak. LGS sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Adaylar internet üzerinden erişime açılan sonuçları görüntüleyebilecek. İşte, 2025 LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası…

EĞİTİM HABERLERİ

LGS sınav sonuçları 2025 açıklandı: (MEB LGS merkezi sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 2

LGS SINAV SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınav sonuçlarını erişime açtı. Adaylar aşağıdaki sorgulama bağlantısı üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilecek.

LGS SINAV SONUÇLARI 2025 İÇİN TIKLAYINIZ

LGS sınav sonuçları 2025 açıklandı: (MEB LGS merkezi sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 3

2025 LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 

LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası yanlış bilinenin aksine önce meb.gov.tr adresinden paylaşılacak. Adaylar merkezi sınav sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarası şifreleriyle erişim sağlayabilecek.

T.C. kimlik numarasını bilmeyen adaylar kimlik kartının sol üst bölümünde (fotoğrafın üstü) yer alan 10 haneli numaraları ekrana girecek. Ardından okul numarası, doğum tarihi ve 5 haneli “doğrulama kodu” ile sonuç ekranı açılacak.

LGS sınav sonuçları 2025 açıklandı: (MEB LGS merkezi sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 4

SONUÇ EKRANINDA NELER YER ALACAK?

LGS sınav sonuçları ekranında adayların kimlik bilgileri ( kimlik no, ad, soyad, doğum tarihi) yer alacak.

Hemen altında bulunan kısımda ise merkezi sınav puanı yani adayın sınavdan elde ettiği toplam puan bulunacak. Genel yüzdelik dilim, il yüzdelik dilimi de benzer şekilde sonuç ekranında yer alacak.

Adayın Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden doğru/yanlış/boş cevap sayısı da bulunacak.

LGS sınav sonuçları 2025 açıklandı: (MEB LGS merkezi sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 5

MEB TARAFINDAN TERCİH BİRİMLERİ KURULDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı son açıklamada LGS tercihlerinin 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Tercih işlemleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yapılacak. Yerleştirme sonuçları 11 gün sonra (4 Ağustos’ta) erişime açılacak.

Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada öğrencilerin tercihlerine destek olmak amacıyla tercih birimleri kurulacak. Öğrenciler, aileleri veya öğretmenleriyle giderek tercihlerini yapabilecek.

LGS sınav sonuçları 2025 açıklandı: (MEB LGS merkezi sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 6

GEÇEN YIL YERLEŞTİRMELER MERKEZİ PUANLA YÜZDE 97.42 OLDU 

2024 yılında gerçekleştirilen merkezi sınavın ardından sınavla öğrenci alan okullar için 202 bin 348 kontenjan ayrılmıştı. Bu kontenjanın 197 bin 129’u öğrenciler tarafından tercih edilirken yerleştirme oranı %97,42 oldu. Merkezi sınav puanının yanı sıra yerel yerleştirmelerde ise öğrencilerin yüzde 95.77’si ilk üç tercihinden birisine yerleştirildi.

LGS sınav sonuçları 2025 açıklandı: (MEB LGS merkezi sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 7
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