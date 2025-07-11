LGS sınav sonuçları 2025 açıklandı: (MEB LGS merkezi sınav sonuçları sorgulama ekranı)
LGS sınav sonuçları son dakika açıklandı. Adaylar saat 10.00 itibarıyla sınav sonuçlarına meb.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. LGS sınav sonuçları ekranında adaylar sınavdan elde ettikleri puanları, başarı sıralamalarını ve ilgili oturumdan doğru, yanlış ve boş cevap sayılarını görüntüleyebilecek. LGS sonuç ekranına adaylar, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve okul numarasıyla giriş yapabilecek. Sonuçların ardından lise tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Lise (LGS) yerleştirme sonuçları 4 Ağustos’ta duyurulacak. Peki LGS sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte, LGS 2025 sınav sonucu sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretime geçiş için uygulanan LGS'de yeni bir aşamaya geçiliyor. 15 Haziran'da gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçları da 11 Temmuz 2025 Cuma günü ilan edildi. Öğrenciler merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme ile istedikleri liselere yerleşmeye çalışacak. LGS'de tercih süreci ise 14-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Ardından nakil süreci işleyecek. Öğrenciler, hayallerindeki Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Spor Lisesi ve diğer liselere yerleşebilmek için sınav puanıyla tercih yapacak. LGS sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Adaylar internet üzerinden erişime açılan sonuçları görüntüleyebilecek. İşte, 2025 LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası…