LGS sınav sonuçları tarihi 2025: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 sınav sonuçları, 15 Haziran'da sınava katılım sağlayan ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Güzel bir lisede okuyabilme umuduyla girdikleri LGS sınavından alacakları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar, puan ortalamalarına göre okullara atanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 LGS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 LGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. 15 Haziran'da tüm ülke genelinde yapılan LGS sınavıyla birlikte öğrenciler ve velilerin heyecanı bekleyişi sürüyor. İyi bir lisede okuyabilmek için sözel ve sayısal alanda sınavlara giren öğrenciler, tercihlerini de sözel ve sayısal puanlarına göre yapabilecek. Peki, 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?