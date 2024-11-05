LGS sınav tarihi belli oldu: 2025 LGS sınavı ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 2025 yılında yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusu sonrasında açıklandı. Güzel bir lisede okuma hayaliyle sınava girecek olan 8. sınıf öğrencileri, sınava hazırlık sürecini planlamak için 2025 LGS sınav tarihini merak ediyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman?

LGS sınav tarihi belli oldu: 2025 LGS sınavı ne zaman? - 1

2025 LGS sınav tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm ülke genelinde uygulanacak olan 2025 LGS sınavı öncesinde, öğrenciler sınav için hazırlıklarını sürdürüyor. 2025 LGS sınavı, 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konulardan uygulanacak. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ

LGS sınav tarihi belli oldu: 2025 LGS sınavı ne zaman? - 2

2025 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; 2025 LGS sınavı, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

LGS sınav tarihi belli oldu: 2025 LGS sınavı ne zaman? - 3

2025 LGS HAKKINDA

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

LGS sınav tarihi belli oldu: 2025 LGS sınavı ne zaman? - 4

LGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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