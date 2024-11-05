LGS sınav tarihi belli oldu: 2025 LGS sınavı ne zaman?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 2025 yılında yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusu sonrasında açıklandı. Güzel bir lisede okuma hayaliyle sınava girecek olan 8. sınıf öğrencileri, sınava hazırlık sürecini planlamak için 2025 LGS sınav tarihini merak ediyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman?
2025 LGS sınav tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm ülke genelinde uygulanacak olan 2025 LGS sınavı öncesinde, öğrenciler sınav için hazırlıklarını sürdürüyor. 2025 LGS sınavı, 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konulardan uygulanacak. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman?