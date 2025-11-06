LGS sınav tarihi belli oldu: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman yapılacak?

Bakan Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada LGS sınav tarihlerini duyurdu. MEB tarafından organize edilecek sınav, önümüzdeki yıl 14 Haziran tarihinde düzenlenecek.

Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’nda öğrencilere sözel alandan 50 soru, sayısal bölümden ise 40 soru sorulacak. İki oturum şeklinde düzenlenecek sınav toplam 155 dakika sürecek. LGS sınavından 10 gün önce sınav giriş belgeleri e-Okul VBS üzerinden erişime açılacak.