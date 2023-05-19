LGS sınav yerleri sorgulama 2023: MEB LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2023 LGS sınav yerleri, 4 Haziran'da MEB tarafından yapılacak lise sınavları öncesinde sorgulanmaya devam ediyor. Sene başından bu yana, iyi bir lisede okuma hayaliyle sınava hazırlanan öğrenciler, LGS sınavı için geri sayıma başladı. Peki, 2023 LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2023 LGS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından bekleniyor. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgilerin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; LGS sınav giriş yerleri, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;
"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."
Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.