LGS sınav yorumları 2023: LGS sınavı zor muydu kolay mıydı? İşte Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri sınav yorumları

- İyi geçti matematik ve ingilizce çok basitti



- LGS Türkçe soruları zormuş YKS'ye iyi hazırlanın arkadaşlar



- Türkçe soruları incelediğimizde soruların okuduğunu anlayan ve yorumlayan çocukların daha kolay çözebileceği sorular olduğunu gördük. Kitap okumanın bilgi aktarmaktan daha ön planda olduğu bir sınavı daha geri de bırakmış olduk.



- LGS Türkçe soruları, bütün sene çözdüklerim gibiydi. Bana göre kolaydı.



- LGS İngilizce soruları son yılların en kolay 10 sorusu diyebilirim.



- Sınav çok güzeldi bir tek fen zordu bana göre inşallah güzel gelir.



- LGS sınavı çok zordu. Türkçe ve sosyal biraz kolaydı. Ama matematik cidden zordu.



- Bugünkü LGS’de yine gördük ki okuduğunu doğru ve hızlı anlamak,kelime ve kelimenin ifade ettiği soyut anlam bilgisine sahip olmak Türkçe dersi başarısında çok büyük önem arz ediyor.



- Herkesin dediğine göre LGS sınavı kolaymış. İnşallah YKS sınavını da böyle kolay yapmazlar çalışan ve çalışmayan kişilerin ayrımı olur.



- Matematik ve fen bilimleri dersini çok zorlamamışlar. Deneme sınavlarında ve test kitaplarında çocukların çoğunlukla karşılaştıkları soru tipleri.