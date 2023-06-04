LGS sınav yorumları 2023: LGS sınavı zor muydu kolay mıydı? İşte Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri sınav yorumları

LGS sınavı bugün saat 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.
İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Öğrencilerin ikinci oturumda matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soruyu yanıtlamaları için 80 dakika süreleri oldu.
Sınavın tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, sınavın nasıl zor mu yoksa kolay mı olup olmadığını sosyal medya üzerinden yorumlamaya başladı. İşte sınava giren öğrencilerden gelen bazı yorumlar;
- İyi geçti matematik ve ingilizce çok basitti
- LGS Türkçe soruları zormuş YKS'ye iyi hazırlanın arkadaşlar
- Türkçe soruları incelediğimizde soruların okuduğunu anlayan ve yorumlayan çocukların daha kolay çözebileceği sorular olduğunu gördük. Kitap okumanın bilgi aktarmaktan daha ön planda olduğu bir sınavı daha geri de bırakmış olduk.
- LGS Türkçe soruları, bütün sene çözdüklerim gibiydi. Bana göre kolaydı.
- LGS İngilizce soruları son yılların en kolay 10 sorusu diyebilirim.
- Sınav çok güzeldi bir tek fen zordu bana göre inşallah güzel gelir.
- LGS sınavı çok zordu. Türkçe ve sosyal biraz kolaydı. Ama matematik cidden zordu.
- Bugünkü LGS’de yine gördük ki okuduğunu doğru ve hızlı anlamak,kelime ve kelimenin ifade ettiği soyut anlam bilgisine sahip olmak Türkçe dersi başarısında çok büyük önem arz ediyor.
- Herkesin dediğine göre LGS sınavı kolaymış. İnşallah YKS sınavını da böyle kolay yapmazlar çalışan ve çalışmayan kişilerin ayrımı olur.
- Matematik ve fen bilimleri dersini çok zorlamamışlar. Deneme sınavlarında ve test kitaplarında çocukların çoğunlukla karşılaştıkları soru tipleri.
Sınav sonuçları, 26 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.
Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.