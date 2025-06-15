LGS SINAV YORUMLARI 2025 | LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri soru yorumları

LGS yorumlarıyla birlikte öğrenciler, diğer adayların sınavlarının nasıl geçtiğini anlamaya çalışıyor. Sınav stresiyle birlikte soruları cevaplandıran adaylar, emin olamadıkları sorularla ilgili diğer adayların yorumlarını yakından takip ediyor. 15 Haziran Pazar günü düzenlenen sınavda Türkçe dersinden 20, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10, Yabancı Dil dersinden 10 soru yöneltilecek. İkinci oturum olan sayısal oturumda ise Matematik 20 ve Fen Bilimleri oturumundan 20 soru sorulacak. 2025 yılında düzenlenecek LGS oturumuna 1 milyon 10 bin 916 aday başvuru yaptı. Katılımın 1 milyonun üzerinde olması bekleniyor. Sınavdan çıkış yapan adaylar ise yorumlara odaklandı. Peki LGS sayısal ve sözel zor muydu, kolay mıydı? İşte, 2025 LGS sınav yorumları…