LGS SINAV YORUMLARI 2025 | LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri soru yorumları
LGS sınav yorumları 2025, hayallerindeki Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyen öğrenciler ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Sınav çıkışında öğrenciler, sosyal medya üzerinden ve diğer eğitim platformları aracılığıyla sınav yorumlarını yapıyor. Geçtiğimiz yıl özellikle Türkçe ve Matematik sorularının uzunluğundan şikayetçi olan öğrencilere, Din Kültürü ve Inkılap Tarihi soruları diğer derslere göre daha kolay gelmişti. LGS’de ilk oturum olan sözel bölümde 50 soru ve ikinci oturumda 40 soru olmak üzere toplam 90 soru yöneltiliyor. Sınavın hemen ardından LGS soruları ve cevap anahtarının yayınlanması beklenirken sınav sonuçları ise 11 Temmuz’da ilan edilecek. Peki LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? İşte, ders ders sınav yorumları…
LGS yorumlarıyla birlikte öğrenciler, diğer adayların sınavlarının nasıl geçtiğini anlamaya çalışıyor. Sınav stresiyle birlikte soruları cevaplandıran adaylar, emin olamadıkları sorularla ilgili diğer adayların yorumlarını yakından takip ediyor. 15 Haziran Pazar günü düzenlenen sınavda Türkçe dersinden 20, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10, Yabancı Dil dersinden 10 soru yöneltilecek. İkinci oturum olan sayısal oturumda ise Matematik 20 ve Fen Bilimleri oturumundan 20 soru sorulacak. 2025 yılında düzenlenecek LGS oturumuna 1 milyon 10 bin 916 aday başvuru yaptı. Katılımın 1 milyonun üzerinde olması bekleniyor. Sınavdan çıkış yapan adaylar ise yorumlara odaklandı. Peki LGS sayısal ve sözel zor muydu, kolay mıydı? İşte, 2025 LGS sınav yorumları…