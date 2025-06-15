LGS SINAV YORUMLARI 2025 | LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri soru yorumları

LGS sınav yorumları 2025, hayallerindeki Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyen öğrenciler ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Sınav çıkışında öğrenciler, sosyal medya üzerinden ve diğer eğitim platformları aracılığıyla sınav yorumlarını yapıyor. Geçtiğimiz yıl özellikle Türkçe ve Matematik sorularının uzunluğundan şikayetçi olan öğrencilere, Din Kültürü ve Inkılap Tarihi soruları diğer derslere göre daha kolay gelmişti. LGS’de ilk oturum olan sözel bölümde 50 soru ve ikinci oturumda 40 soru olmak üzere toplam 90 soru yöneltiliyor. Sınavın hemen ardından LGS soruları ve cevap anahtarının yayınlanması beklenirken sınav sonuçları ise 11 Temmuz’da ilan edilecek. Peki LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? İşte, ders ders sınav yorumları…

LGS SINAV YORUMLARI 2025 | LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri soru yorumları - 1

LGS yorumlarıyla birlikte öğrenciler, diğer adayların sınavlarının nasıl geçtiğini anlamaya çalışıyor. Sınav stresiyle birlikte soruları cevaplandıran adaylar, emin olamadıkları sorularla ilgili diğer adayların yorumlarını yakından takip ediyor. 15 Haziran Pazar günü düzenlenen sınavda Türkçe dersinden 20, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10, Yabancı Dil dersinden 10 soru yöneltilecek. İkinci oturum olan sayısal oturumda ise Matematik 20 ve Fen Bilimleri oturumundan 20 soru sorulacak. 2025 yılında düzenlenecek LGS oturumuna 1 milyon 10 bin 916 aday başvuru yaptı. Katılımın 1 milyonun üzerinde olması bekleniyor. Sınavdan çıkış yapan adaylar ise yorumlara odaklandı. Peki LGS sayısal ve sözel zor muydu, kolay mıydı? İşte, 2025 LGS sınav yorumları…

EĞİTİM HABERLERİ

LGS SINAV YORUMLARI 2025 | LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri soru yorumları - 2

LGS SINAV YORUMLAR 2025 (SOSYAL MEDYA)

Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı yurt içinde 973 sınav merkezindeki 3 bin 938 okulda 62 bin 693 salonda düzenlendi.

MEB tarafından organize edilen sınav saat 09.30’da başlarken ilk oturum saat 10.45’te tamamlandı. Öğrenciler için ikinci oturum olan sayısal bölüm ise 11.30’da başladı ve 12.50’de tamamlandı.

LGS sınavından çıkan öğrenciler, ilk yorumlarda sayısal bölümde zorlandıklarını aktarırken sözel bölümün daha kolay olduğunu ifade etti. Sosyal medyada ve diğer platformlarda yorumlar gelmeye başladıkça eklenecektir.

LGS SINAV YORUMLARI 2025 | LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri soru yorumları - 3

LGS SÖZEL BÖLÜM YORUMLARI 2025  (ÖĞRENCİDEN)

Sözel bölümde Türkçe ve İnkılap tarihi ve Atatürkçülük soruları kolay geldi. Yabancı dil ve ve din kültürü sorularında zorlandım. Ama sınav sürem yeterli geldi.

Türkçe sorularında paragraflar uzun ve karmaşık geldi. Birden fazla cevap arasında çok kaldım.

İnkilap Tarihi soruları daha kolay olabilirdi. 1 yıl boyunca sınava hazırlandım genel olarak iyi geçti.

LGS SINAV YORUMLARI 2025 | LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri soru yorumları - 4

LGS SAYISAL OTURUM YORUMLARI

Verilen 40 soru için 80 dakika süre yeterli geldi. Matematik soruları, fen bilimleri sorularına göre daha zordu.

İkinci oturum öncesinde 45 dakikalık mola bana çok iyi geldi. Dinlendiğim için matematik ve fen bilimleri sorularını rahat cevapladım.

Genel olarak sayısal sorular daha kısa sürdü diyebilirim. Türkçe ve İnkılap sorularında daha fazla zorlanmıştım.

LGS SINAV YORUMLARI 2025 | LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri soru yorumları - 5

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI BEKLENİYOR

LGS soruları ve cevap anahtarı için gözler odsgm.meb.gov.tr adresine çevrildi. Sınavın tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı sayısal ve sözel cevap anahtarını yayınlayacak.

İki oturumun cevap anahtarları ayrı ayrı yayımlanırken soruların tamamı erişime açılacak. Ortaokul 8. sınıf öğrencileri merak ettikleri soruların tam halini ve soruların A,B,C,D şıklı doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek. MEB’den cevap anahtarı açıklaması geldiğinde aşağıdaki bağlantılar üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

LGS SÖZEL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2025 (açıklandığında aktif olacaktır)

LGS SAYISAL SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025 (açıklandığında aktif olacaktır)

LGS SINAV YORUMLARI 2025 | LGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri soru yorumları - 6

1 MİLYONDAN FAZLA ADAY BAŞVURU YAPTI

2025 yılında 15 Haziran’da gerçekleşen merkezi sınava 1 milyondan fazla aday başvuru yaptı.

Yurt içinde 973 sınav merkezindeki 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirilen sınavın sonuçları 14 Temmuz’da açıklanacak.

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