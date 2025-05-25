LGS sınavı giriş belgeleri ne zaman alınabilecek? MEB LGS sınav yerleri için tarih verdi

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılacak öğrencilerin LGS sınav giriş belgesini sınav gününde yanında bulundurması gerekiyor. Peki, LGS sınavı giriş belgeleri ne zaman alınabilecek?

LGS sınavı giriş belgeleri ne zaman alınabilecek? MEB LGS sınav yerleri için tarih verdi - 1

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için son hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sürecin ayrıntılarını merak ediyor. LGS bu sene 15 Haziran 2025 Pazar günü uygulanacak.

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LGS sınavı giriş belgeleri ne zaman alınabilecek? MEB LGS sınav yerleri için tarih verdi - 2

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre uygulanacak olan sınav öncesinde sınav giriş belgeleri ve yer bilgileri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

LGS sınavı giriş belgeleri ne zaman alınabilecek? MEB LGS sınav yerleri için tarih verdi - 3

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için fotoğraflı sınav giriş yerleri 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

LGS sınavı giriş belgeleri ne zaman alınabilecek? MEB LGS sınav yerleri için tarih verdi - 4

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

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