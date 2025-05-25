LGS sınavı giriş belgeleri ne zaman alınabilecek? MEB LGS sınav yerleri için tarih verdi
2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılacak öğrencilerin LGS sınav giriş belgesini sınav gününde yanında bulundurması gerekiyor. Peki, LGS sınavı giriş belgeleri ne zaman alınabilecek?
2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için son hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sürecin ayrıntılarını merak ediyor. LGS bu sene 15 Haziran 2025 Pazar günü uygulanacak.