LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 MEB LGS sınav tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2025 yılı takvimi belli oldu. Sınava hazırlanan yüz binlerce öğrenci ve velisi “LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 2025 LGS tarihi ve sınav saatiyle ilgili tüm detaylar...
2025 LGS sınav tarihi, güzel bir lisede okuma hayaliyle sınava hazırlanan yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ortaokul son sınıf öğrencileri LGS sınavında ter dökecek. Sözelden 50 sayısaldan ise 40 soru sorulacak olan LGS sınavı toplamda 155 dakika sürecek. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?