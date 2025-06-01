LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 MEB LGS sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2025 yılı takvimi belli oldu. Sınava hazırlanan yüz binlerce öğrenci ve velisi “LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 2025 LGS tarihi ve sınav saatiyle ilgili tüm detaylar...

LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 MEB LGS sınav tarihi - 1

2025 LGS sınav tarihi, güzel bir lisede okuma hayaliyle sınava hazırlanan yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ortaokul son sınıf öğrencileri LGS sınavında ter dökecek. Sözelden 50 sayısaldan ise 40 soru sorulacak olan LGS sınavı toplamda 155 dakika sürecek. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

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LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 MEB LGS sınav tarihi - 2

2025 LGS NE ZAMAN?

Bu sene Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

İKi oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.

LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 MEB LGS sınav tarihi - 3

SINAV GİRİŞ BELGESİ TARİHİ

Sınava katılacak adayların sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri 4 Haziran 2025 tarihinde e-Okul'dan ilan edilecek.

LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 MEB LGS sınav tarihi - 4

LGS SONUÇ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlar 11 Temmuz 2025 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.

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