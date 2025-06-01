LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 MEB LGS sınav tarihi

2025 LGS sınav tarihi, güzel bir lisede okuma hayaliyle sınava hazırlanan yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ortaokul son sınıf öğrencileri LGS sınavında ter dökecek. Sözelden 50 sayısaldan ise 40 soru sorulacak olan LGS sınavı toplamda 155 dakika sürecek. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?