LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 MEB LGS sınav tarihi)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi başladı. Tüm Türkiye genelinde yapılacak olan 2025 LGS sınavına 1 milyonun üzerinde öğrenci başvuru yaptı. İsteğe bağlı olarak LGS sınavına katılım sağlayacak olan öğrenciler, güzel bir lisede okuma hayaliyle sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yönlendirilecek. Sınava artık sayılı gün kala ise birçok öğrenci sınav saatini ve kaç soru sorulacağını araştırmaya başladı. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 MEB LGS sınav tarihi) - 1

2025 LGS sınavı için geri sayım başladı. Güzel bir lisede eğitim alabilmek için sınava katılım sağlayacak olan 8'inci sınıf öğrencileri, sınav öncesinde LGS sınav saati, süresi ve kaç soru sorulacağını araştırmaya başladı. Sınavda öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerinin ölçüleceği sorulara yer verilecek. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

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LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 MEB LGS sınav tarihi) - 2

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte 2025 LGS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; LGS sınavı 15 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Sınav yurt içinde 973 sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde 13 okulda gerçekleştirilecek.

LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 MEB LGS sınav tarihi) - 3

LGS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 MEB LGS sınav tarihi) - 4

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 MEB LGS sınav tarihi) - 5

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.

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