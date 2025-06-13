LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 MEB LGS sınav tarihi)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi başladı. Tüm Türkiye genelinde yapılacak olan 2025 LGS sınavına 1 milyonun üzerinde öğrenci başvuru yaptı. İsteğe bağlı olarak LGS sınavına katılım sağlayacak olan öğrenciler, güzel bir lisede okuma hayaliyle sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yönlendirilecek. Sınava artık sayılı gün kala ise birçok öğrenci sınav saatini ve kaç soru sorulacağını araştırmaya başladı. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?
2025 LGS sınavı için geri sayım başladı. Güzel bir lisede eğitim alabilmek için sınava katılım sağlayacak olan 8'inci sınıf öğrencileri, sınav öncesinde LGS sınav saati, süresi ve kaç soru sorulacağını araştırmaya başladı. Sınavda öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerinin ölçüleceği sorulara yer verilecek. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?