LGS sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru sorulacak? (2024 MEB LGS sınav tarihi)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yarın tüm ülke genelinde yapılacak. Sınava katılım sağlayacak olan yüz binlerce öğrenci, güzel bir lisede okuyabilme hayaliyle sınava girecek. Öğrenciler ve veliler sınav öncesinde, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, LGS sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru sorulacak?

LGS sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru sorulacak? (2024 MEB LGS sınav tarihi) - 1

2024 LGS sınavı öncesinde, sınav hakkında araştırmalar yapılmaya başladı. Yarın tüm ülke genelinde sınava girecek olan öğrenciler, sınavın saat kaçta başlayıp, biteceğini merak ediyor. İki oturumlu yapılacak olan LGS sınavı hakkında ayrıntılar belli oldu. Peki, LGS sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru sorulacak?

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LGS sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru sorulacak? (2024 MEB LGS sınav tarihi) - 2

2024 LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yarın düzenlenecek.

Buna göre; 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak ve saat 12.50'de sınav sona erecek.

LGS sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru sorulacak? (2024 MEB LGS sınav tarihi) - 3

SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU SORULACAK?

Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil soruları yöneltilecek.

İkinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluşacak. Öğrencilere 80 dakika sürenin verileceği bu oturumda, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

LGS sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru sorulacak? (2024 MEB LGS sınav tarihi) - 4

SINAV 3 BİN 891 OKULDA AYNI SAATE GERÇEKLEŞECEK

Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak.

Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

LGS merkezi sınavına, isteyen öğrenciler girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmayacak, aynı içerikle sınav gerçekleştirilecek.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle LGS merkezi sınavında sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular, sınav kapsamında olacak.

LGS sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru sorulacak? (2024 MEB LGS sınav tarihi) - 5

SINAVA GELİRKEN HANGİ BELGELERİ BULUNDURMAK ZORUNLU?

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacak. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

LGS sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru sorulacak? (2024 MEB LGS sınav tarihi) - 6

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

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