LGS sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru sorulacak? (2024 MEB LGS sınav tarihi)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yarın tüm ülke genelinde yapılacak. Sınava katılım sağlayacak olan yüz binlerce öğrenci, güzel bir lisede okuyabilme hayaliyle sınava girecek. Öğrenciler ve veliler sınav öncesinde, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, LGS sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru sorulacak?
2024 LGS sınavı öncesinde, sınav hakkında araştırmalar yapılmaya başladı. Yarın tüm ülke genelinde sınava girecek olan öğrenciler, sınavın saat kaçta başlayıp, biteceğini merak ediyor. İki oturumlu yapılacak olan LGS sınavı hakkında ayrıntılar belli oldu. Peki, LGS sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru sorulacak?