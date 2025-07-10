LGS SONUÇLARI 2025 - (meb.gov.tr) | LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı
LGS sınav sonuçları sorgulama işlemleri için beklenen gün geldi. 1 milyondan fazla adayın başvurusuyla düzenlenen sınavın ardından sonuçlar 11 Temmuz cuma günü erişime açılıyor. LGS sonuç sorgulama ekranına T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sonuçlarının erişime açılacağı saati 10.00 olarak açıkladı. LGS sınav sonuçları meb.gov.tr uzantısı üzerinden duyurulacak. Sistemde yaşanabilecek yoğunluğa karşı adaylar hızlı sorgulama işlemlerini telefonları ile gerçekleştirebilecek. LGS sınav sonucu ekranında adayın merkezi sınav puanı, girdiği genel yüzdelik dilim (başarı sıralaması) ve ilgili derslerden doğru-yanlış ve boş cevap sayısı yer alacak. Peki Son dakika LGS sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, LGS sınav sonuçları e-Okul sorgulama sayfası…
LGS sonuçları için beklenen büyük gün geldi. Hayallerindeki Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Spor Lisesi ve diğer liselerde eğitim almak isteyen binlerce öğrenci sınavdan elde edeceği puana göre tercih yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre LGS sınav sonuçlarının ardından tercih maratonu 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. LGS sınav sonuçları basılı veya mail adresinden adaylara bildirilmeyecek. LGS merkezi sınav sonuçları e-Okul sistemine de düşecek. “LGS sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar aşağıda bulunan sorgulama sayfasından hızlı sorgulama ekranına gidebilecek. LGS sonuç ekranında adayların Türkçe, İnkilap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden doğru-yanlış cevapları yer alacak. Peki LGS sonuçları 2025 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? LGS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, LGS sonuçları sorgulama ekranı…