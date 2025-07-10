LGS SONUÇLARI 2025 - (meb.gov.tr) | LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı

LGS sonuçları için beklenen büyük gün geldi. Hayallerindeki Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Spor Lisesi ve diğer liselerde eğitim almak isteyen binlerce öğrenci sınavdan elde edeceği puana göre tercih yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre LGS sınav sonuçlarının ardından tercih maratonu 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. LGS sınav sonuçları basılı veya mail adresinden adaylara bildirilmeyecek. LGS merkezi sınav sonuçları e-Okul sistemine de düşecek. “LGS sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar aşağıda bulunan sorgulama sayfasından hızlı sorgulama ekranına gidebilecek. LGS sonuç ekranında adayların Türkçe, İnkilap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden doğru-yanlış cevapları yer alacak. Peki LGS sonuçları 2025 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? LGS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, LGS sonuçları sorgulama ekranı…