LGS SONUÇLARI 2025 - (meb.gov.tr) | LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı

LGS sınav sonuçları sorgulama işlemleri için beklenen gün geldi. 1 milyondan fazla adayın başvurusuyla düzenlenen sınavın ardından sonuçlar 11 Temmuz cuma günü erişime açılıyor. LGS sonuç sorgulama ekranına T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sonuçlarının erişime açılacağı saati 10.00 olarak açıkladı. LGS sınav sonuçları meb.gov.tr uzantısı üzerinden duyurulacak. Sistemde yaşanabilecek yoğunluğa karşı adaylar hızlı sorgulama işlemlerini telefonları ile gerçekleştirebilecek. LGS sınav sonucu ekranında adayın merkezi sınav puanı, girdiği genel yüzdelik dilim (başarı sıralaması) ve ilgili derslerden doğru-yanlış ve boş cevap sayısı yer alacak. Peki Son dakika LGS sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, LGS sınav sonuçları e-Okul sorgulama sayfası…

LGS SONUÇLARI 2025 - (meb.gov.tr) | LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı - 1

LGS sonuçları için beklenen büyük gün geldi. Hayallerindeki Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Spor Lisesi ve diğer liselerde eğitim almak isteyen binlerce öğrenci sınavdan elde edeceği puana göre tercih yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre LGS sınav sonuçlarının ardından tercih maratonu 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. LGS sınav sonuçları basılı veya mail adresinden adaylara bildirilmeyecek. LGS merkezi sınav sonuçları e-Okul sistemine de düşecek. “LGS sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar aşağıda bulunan sorgulama sayfasından hızlı sorgulama ekranına gidebilecek. LGS sonuç ekranında adayların Türkçe, İnkilap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden doğru-yanlış cevapları yer alacak. Peki LGS sonuçları 2025 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? LGS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, LGS sonuçları sorgulama ekranı…

EĞİTİM HABERLERİ

LGS SONUÇLARI 2025 - (meb.gov.tr) | LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı - 2

MEB LGS SINAV SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

LGS sınav sonuçlarının erişime açılacağı saat belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sınav sonuçlarının 11 Temmuz cuma günü saat 10.00 itibarıyla erişime açılacağını ifade etti.

Sistemde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek adına sınav sonuçları erken saatte adaylarla paylaşılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyurularını buradan veya doğrudan sorgulama adresine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Henüz Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuç sorgulama ekranını aktifleştirmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

LGS 2025 MERKEZİ SINAV SONUÇLARI SORGULA (açıklandığında otomatik aktif olacaktır)

LGS SONUÇLARI 2025 - (meb.gov.tr) | LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı - 3

2025 LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 

LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası yanlış bilinenin aksine önce meb.gov.tr adresinden paylaşılacak. Adaylar merkezi sınav sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarası şifreleriyle erişim sağlayabilecek.

T.C. kimlik numarasını bilmeyen adaylar kimlik kartının sol üst bölümünde (fotoğrafın üstü) yer alan 10 haneli numaraları ekrana girecek. Ardından okul numarası, doğum tarihi ve 5 haneli “doğrulama kodu” ile sonuç ekranı açılacak.

LGS SONUÇLARI 2025 - (meb.gov.tr) | LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı - 4

SONUÇ EKRANINDA NELER YER ALACAK?

LGS sınav sonuçları ekranında adayların kimlik bilgileri ( kimlik no, ad, soyad, doğum tarihi) yer alacak.

Hemen altında bulunan kısımda ise merkezi sınav puanı yani adayın sınavdan elde ettiği toplam puan bulunacak. Genel yüzdelik dilim, il yüzdelik dilimi de benzer şekilde sonuç ekranında yer alacak.

Adayın Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden doğru/yanlış/boş cevap sayısı da bulunacak.

LGS SONUÇLARI 2025 - (meb.gov.tr) | LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı - 5

MEB TARAFINDAN TERCİH BİRİMLERİ KURULDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı son açıklamada LGS tercihlerinin 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Tercih işlemleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yapılacak. Yerleştirme sonuçları 11 gün sonra (4 Ağustos’ta) erişime açılacak.

Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada öğrencilerin tercihlerine destek olmak amacıyla tercih birimleri kurulacak. Öğrenciler, aileleri veya öğretmenleriyle giderek tercihlerini yapabilecek.

LGS SONUÇLARI 2025 - (meb.gov.tr) | LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı - 6

GEÇEN YIL YERLEŞTİRMELER MERKEZİ PUANLA YÜZDE 97.42 OLDU 

2024 yılında gerçekleştirilen merkezi sınavın ardından sınavla öğrenci alan okullar için 202 bin 348 kontenjan ayrılmıştı. Bu kontenjanın 197 bin 129’u öğrenciler tarafından tercih edilirken yerleştirme oranı %97,42 oldu. Merkezi sınav puanının yanı sıra yerel yerleştirmelerde ise öğrencilerin yüzde 95.77’si ilk üç tercihinden birisine yerleştirildi.

LGS SONUÇLARI 2025 - (meb.gov.tr) | LGS sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı - 7
DAHA FAZLA GÖSTER