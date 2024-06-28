LGS sonuçları açıklandı duyurusu geldi: MEB.gov.tr LGS sonuç belgesi görüntüleme (2024 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?)

TERCİH SÜRECİ HAKKINDA

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

Öte yandan, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci de bugün başlatıldı. Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek.



LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.