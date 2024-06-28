LGS sonuçları açıklandı duyurusu geldi: MEB.gov.tr LGS sonuç belgesi görüntüleme (2024 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kılavuzda işaret edildiği gibi "LGS sonuç belgesi" 28 Haziran 2024 tarihinde erişime açıldı. MEB'den yapılan LGS sonuç duyurusunda; "2 Haziran 2024 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları, http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı." denildi. İşte MEB.gov.tr LGS sonuç belgesi görüntüleme sayfası ve sürecin ayrıntıları...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için beklenen duyuru geldi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları internet sitesinde erişime açıldı. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplandı.