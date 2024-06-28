LGS sonuçları açıklandı duyurusu geldi: MEB.gov.tr LGS sonuç belgesi görüntüleme (2024 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kılavuzda işaret edildiği gibi "LGS sonuç belgesi" 28 Haziran 2024 tarihinde erişime açıldı. MEB'den yapılan LGS sonuç duyurusunda; "2 Haziran 2024 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları, http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı." denildi. İşte MEB.gov.tr LGS sonuç belgesi görüntüleme sayfası ve sürecin ayrıntıları...

LGS sonuçları açıklandı duyurusu geldi: MEB.gov.tr LGS sonuç belgesi görüntüleme (2024 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?) - 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için beklenen duyuru geldi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları internet sitesinde erişime açıldı. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplandı.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS sonuçları açıklandı duyurusu geldi: MEB.gov.tr LGS sonuç belgesi görüntüleme (2024 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?) - 2

LGS SONUÇ DUYURUSU

MEB'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda; "LGS Kapsamındaki Merkezî Sınav Sonuçları Açıklandı

2 Haziran 2024 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları, http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı." denildi.

LGS sonuçları açıklandı duyurusu geldi: MEB.gov.tr LGS sonuç belgesi görüntüleme (2024 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?) - 3

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2024 LGS sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Öğrencilere LGS sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. 

LGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

LGS sonuçları açıklandı duyurusu geldi: MEB.gov.tr LGS sonuç belgesi görüntüleme (2024 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?) - 4

TERCİH SÜRECİ HAKKINDA

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

Öte yandan, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci de bugün başlatıldı. Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS sonuçları açıklandı duyurusu geldi: MEB.gov.tr LGS sonuç belgesi görüntüleme (2024 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?) - 5

MEB'DEN LGS TERCİH SÜRECİ İÇİN EBEVEYNLERE YÖNELİK KILAVUZ

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde bu yıl ilk kez ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" hazırlandı.

Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da kılavuzdan ulaşılabiliyor.

LGS sonuçları açıklandı duyurusu geldi: MEB.gov.tr LGS sonuç belgesi görüntüleme (2024 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?) - 6

LGS TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

MEB, öğrencilere liselere yerleştirme sürecinde destek olmak amacıyla rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla verilecek "tercih danışmanlığı" hizmetinin de hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda, tüm illerde görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar, tercih sürecinde öğrencilerin bir üst eğitim programına yerleşmesi amacıyla tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Tercih danışmanlığı birimleri, eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde kurulacak.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla LGS tercih dönemi için Türkiye genelinde yaklaşık 19 bin tercih danışmanlığı birimi kuruldu. Bu birimlerden 1 milyon öğrencinin ve velinin yararlanması bekleniyor.

Ayrıca tercih danışmanlığı sürecinde görevli rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar, öğrenciler ve veliler, bakanlığın internet sitesinden güvenilir ve güncel bilgilere ulaşabilecek.


LGS sonuçları açıklandı duyurusu geldi: MEB.gov.tr LGS sonuç belgesi görüntüleme (2024 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?) - 7

Tercih danışmanlığı sürecinde, öğrencilerin kendini tanıması, fırsatları değerlendirmesi, sorumluluk alarak karar vermesi, çok yönlü gelişiminin desteklenmesi ve toplum için sağlıklı bir birey olarak yaşamını sürdürmesi konularında öğrencilere ve ebeveynlere kılavuzluk edilecek.

TERCİH SÜRECİ EBEVEYN KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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