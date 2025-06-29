LGS sonuçları MEB sorgulama ekranı 2025: LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 LGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. 15 Haziran'da tüm ülke genelinde yapılan LGS sınavıyla birlikte öğrenciler ve velilerin heyecanı bekleyişi sürüyor. İyi bir lisede okuyabilmek için sözel ve sayısal alanda sınavlara giren öğrenciler, tercihlerini de sözel ve sayısal puanlarına göre yapabilecek. Peki, 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?