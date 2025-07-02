LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuç tarihi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları için geri sayım devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, 2025 LGS sonuçları temmuz ayında duyurulacak. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Temmuz 2025 tarihinde yapıldı. İki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirildi.