LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuç tarihi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları için geri sayım devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, 2025 LGS sonuçları temmuz ayında duyurulacak. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuç tarihi - 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Temmuz 2025 tarihinde yapıldı. İki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirildi.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuç tarihi - 2

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuç tarihi - 3

SORU - CEVAP DUYURUSU GELDİ

Sınavın sona ermesinin ardından sorular ile cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Şimdi gözler MEB tarafından yapılacak açıklamada. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuç tarihi - 4

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.​​​​​​​

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