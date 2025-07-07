LGS sonuç tarihi açıklandı: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanması ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapıldı.



Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.