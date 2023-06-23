LGS sınav sonuçları açıklandı: LGS sonuçları nasıl sorgulanır, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? (2023 LGS sonuçları sorgulama ekranı)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Haziran'da tüm ülke genelinde gerçekleştirilen LGS sınavının ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuçlarını meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. Öte yandan LGS tercihleri için başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih de belli oldu. İşte 2023 LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı.

LGS sınav sonuçları açıklandı: LGS sonuçları nasıl sorgulanır, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? (2023 LGS sonuçları sorgulama ekranı) - 1

2023 LGS sınav sonuçları, güzel bir lisede eğitim hayatını geçirmek isteyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Yıl boyunca hazırlandıkları LGS sınavına 4 Haziran'da giren öğrenciler için sınav sonuçları erişime açıldı.

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LGS sınav sonuçları açıklandı: LGS sonuçları nasıl sorgulanır, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? (2023 LGS sonuçları sorgulama ekranı) - 2

2023 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında 2023 LGS sonuçları açıklandı.

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

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LGS sınav sonuçları açıklandı: LGS sonuçları nasıl sorgulanır, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? (2023 LGS sonuçları sorgulama ekranı) - 3

LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması sonrasında, 2023 LGS tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; LGS tercih kılavuzu 26 Haziran 2023 Pazartesi günü yayımlanacak ve adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.

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