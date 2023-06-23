LGS sınav sonuçları açıklandı: LGS sonuçları nasıl sorgulanır, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? (2023 LGS sonuçları sorgulama ekranı)

LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması sonrasında, 2023 LGS tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; LGS tercih kılavuzu 26 Haziran 2023 Pazartesi günü yayımlanacak ve adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.