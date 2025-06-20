LGS sonuçları tarihi 2025: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sonuç tarihini duyurdu

2025 LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, güzel bir lisede okuma hayaliyle tercihlerini yapmak için bekleyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. LGS sonuçlarının açıklanması ve puanların belli olmasının ardından tercih süreci başlayacak. Öğrenciler, aldıkları puana ve yüzdelik dilimlerine göre istedikleri liseleri tercih edecek. Tercih işlemleri Temmuz ayının ortasında başlayacak ve 10 gün sürecek. Bu süreçte okul rehberlik servisleri ve e-okul sistemindeki tercih robotları aktif olarak kullanılabilecek. Peki, 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?