LGS sonuçları tarihi 2025: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sonuç tarihini duyurdu

Liselere Geçiş Sistemi (2025-LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sınava giren yüz binlerce öğrenci ve veli, “LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav takvimine göre, 2025 LGS sonuçlarının duyurulacağı tarih belli oldu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları tarihi 2025: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sonuç tarihini duyurdu - 1

2025 LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, güzel bir lisede okuma hayaliyle tercihlerini yapmak için bekleyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. LGS sonuçlarının açıklanması ve puanların belli olmasının ardından tercih süreci başlayacak. Öğrenciler, aldıkları puana ve yüzdelik dilimlerine göre istedikleri liseleri tercih edecek. Tercih işlemleri Temmuz ayının ortasında başlayacak ve 10 gün sürecek. Bu süreçte okul rehberlik servisleri ve e-okul sistemindeki tercih robotları aktif olarak kullanılabilecek. Peki, 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

LGS sonuçları tarihi 2025: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sonuç tarihini duyurdu - 2

2025 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 LGS sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler, sınav sonuçlarına meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla erişebilecek.

Her öğrenciye özel sonuç belgesi sistem üzerinden dijital olarak sunulacak; sonuçlar fiziki olarak gönderilmeyecek.

LGS sonuçları tarihi 2025: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sonuç tarihini duyurdu - 3

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

LGS sonuçları tarihi 2025: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sonuç tarihini duyurdu - 4

NAKİL SÜRECİ

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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