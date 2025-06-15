LGS soru ve cevap anahtarı 2025: LGS soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?

2025 LGS soru ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün düzenlenecek olan merkezi sınavın ardından gündeme gelecek. LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'ta başlayacak ve 75 dakika sürecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve 12.50'de tamamlanacak. Sözel ve sayısal sınavlarının tamamlanmasının ardından ise gözler LGS soru ve cevap anahtarına çevrilecek. Peki, 2025 LGS soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?