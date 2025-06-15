LGS soru ve cevap anahtarı 2025: LGS soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, bu yıl 15 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak olan milyonlarca öğrenci, 2025 LGS sınavı soruları ve cevap anahtarına odaklandı. 15 Nisan tarihli LGS sınavı soruları ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın online sistemi üzerinden yayımlanacak. Soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yayımlanmasıyla birlikte öğrenciler doğruları ve yanlışlarını hesaplayabilecek. Peki, LGS sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
2025 LGS soru ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün düzenlenecek olan merkezi sınavın ardından gündeme gelecek. LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'ta başlayacak ve 75 dakika sürecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve 12.50'de tamamlanacak. Sözel ve sayısal sınavlarının tamamlanmasının ardından ise gözler LGS soru ve cevap anahtarına çevrilecek. Peki, 2025 LGS soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?