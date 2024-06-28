LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler yayımlandı mı?

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yayımlandı. Lise taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler, tercih döneminin başlamasıyla birlikte gündeme konulardan biri oldu. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve diğer liselerin taban puanları her yıl değişiklik gösteriyor.