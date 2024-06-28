LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler yayımlandı mı?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) taban puanlar, yüzdelik dilimler ve boş kontenjanlar sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tarafından araştırılıyor. Tercih işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, taban puanlar ve boş kontenjanları inceliyor. Peki, LGS taban puanları ve boş kontenjanlar yayımlandı mı?

LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler yayımlandı mı? - 1

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yayımlandı. Lise taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler, tercih döneminin başlamasıyla birlikte gündeme konulardan biri oldu. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve diğer liselerin taban puanları her yıl değişiklik gösteriyor.

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LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler yayımlandı mı? - 2

Taban puanlar, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan liselerde LGS yüzdelik dilimlerine, yerel
yerleştirme ile öğrenci alan liselerde de OBP puanlarına göre değişiklik gösterebilir.

LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler yayımlandı mı? - 3

TABAN PUANLAR VE YÜZDELİK DİLİMLER NASIL ÖĞRENİLECEK?

LGS 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimler e-Okul üzerinden erişime açılacak. Adaylar e-Okul üzerinden giriş yaparak LGS 2025 taban puanlarına erişim sağlayabilecek.

LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler yayımlandı mı? - 4

LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması henüz belli olmadı. Öğrenciler, tercih listelerini oluştururken geçtiğimiz yıl açıklanan lise taban puanlarını da göz önünde bulunduruyor. Geçtiğimiz yılın LGS 2023 taban puanları ise e-Okul üzerinden görüntülenebilecek.

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