LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler yayımlandı mı?
LGS (Liselere Geçiş Sistemi) taban puanlar, yüzdelik dilimler ve boş kontenjanlar sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tarafından araştırılıyor. Tercih işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, taban puanlar ve boş kontenjanları inceliyor. Peki, LGS taban puanları ve boş kontenjanlar yayımlandı mı?
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yayımlandı. Lise taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler, tercih döneminin başlamasıyla birlikte gündeme konulardan biri oldu. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve diğer liselerin taban puanları her yıl değişiklik gösteriyor.