LGS sınav takvimi 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı, sınav yerleri açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır?
Liselere Geçiş Sistemi sınavına katılacak öğrenciler başvurularını 2-16 Nisan tarihleri arasında e-Okul üzerinden yaptı. İki oturumlu sınavın ilk oturumunda sözel sorular yer alırken, ikinci oturumda ise sayısal bölüm yer alacak. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin 75 dakika süren sınavı, 60 dakikaya inecek. Peki, 2025 LGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS her sene uygulanıyor. Böylece ortaokulun 8. sınıfından mezun olmuş öğrenciler lise eğitimi için yeni bir sürece girmiş oluyor. Sınav sonuçları ardından tercih ve yerleştirme süreci başlayacak. Akabinde nakil işlemleri gerçekleştirilecek. İşte, LGS sınav takvimi...