LGS sınav takvimi 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı, sınav yerleri açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Liselere Geçiş Sistemi sınavına katılacak öğrenciler başvurularını 2-16 Nisan tarihleri arasında e-Okul üzerinden yaptı. İki oturumlu sınavın ilk oturumunda sözel sorular yer alırken, ikinci oturumda ise sayısal bölüm yer alacak. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin 75 dakika süren sınavı, 60 dakikaya inecek. Peki, 2025 LGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanır?

LGS sınav takvimi 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı, sınav yerleri açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS her sene uygulanıyor. Böylece ortaokulun 8. sınıfından mezun olmuş öğrenciler lise eğitimi için yeni bir sürece girmiş oluyor. Sınav sonuçları ardından tercih ve yerleştirme süreci başlayacak. Akabinde nakil işlemleri gerçekleştirilecek. İşte, LGS sınav takvimi...

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LGS sınav takvimi 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı, sınav yerleri açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır? - 2

2025 LGS NE ZAMAN?

Bu sene Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

İKi oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.

LGS sınav takvimi 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı, sınav yerleri açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır? - 3

SINAV GİRİŞ BELGESİ TARİHİ

Sınava katılacak adayların sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri 4 Haziran 2025 tarihinde e-Okul'dan ilan edilecek.

LGS sınav takvimi 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı, sınav yerleri açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır? - 4

LGS SONUÇ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlar 11 Temmuz 2025 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.

LGS sınav takvimi 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı, sınav yerleri açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır? - 5

TERCİH, YERLEŞTİRME VE NAKİL TARİHLERİ

Sonuçlarnı öğrenen adayların tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında olacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025'te açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS sınav takvimi 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı, sınav yerleri açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır? - 6

SINAVA GİRERKEN İSTENEN BELGELER

Öğrenciler, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi
(geçerlilik süresi dolmamış T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, pasaport, KKTC
vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı, yabancı uyruklu öğrenciler için
geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize)
dolmamış pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ile bunların kanuni mirasçılarına ait mavi
kart) ile sınava girebilir.

Ayrıca yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak
silgi bulundurmaları gerekiyor.

Öğrenciler, geçici kimlik belgesi ile de sınava alınabileceklerdir.

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