LGS sınav takvimi 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı, sınav yerleri açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır?

SINAVA GİRERKEN İSTENEN BELGELER

Öğrenciler, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi

(geçerlilik süresi dolmamış T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, pasaport, KKTC

vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı, yabancı uyruklu öğrenciler için

geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize)

dolmamış pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ile bunların kanuni mirasçılarına ait mavi

kart) ile sınava girebilir.



Ayrıca yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak

silgi bulundurmaları gerekiyor.



Öğrenciler, geçici kimlik belgesi ile de sınava alınabileceklerdir.