LGS tercih ekranı 2025: LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? (MEB e-Okul LGS tercih robotu)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 tercihleri bugün itibarıyla başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün erişime açılacak olan LGS tercih ekranıyla birlikte binlerce öğrenci, sınavdan aldıkları sözel ve sayısal puanlara göre lise tercihi yapmaya başlayacak. Bakanlık tarafından, öğrencilere destek sağlaması için erişime açılan LGS tercih robotuyla birlikte, öğrenciler tercih listeleme kriterlerini bulundukları illere göre belirleyecek ve geçtiğimiz yılın Türkiye geneli yüzdelik dilimlerine göre tercihlerde fikir sahibi olabilecek. Peki, 2025 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Okul LGS tercih ekranı.

LGS tercih ekranı 2025: LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? (MEB e-Okul LGS tercih robotu) - 1

2025 LGS tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağı, tercih işlemlerinin bugün başlayacak olmasıyla birlikte milyonlarca lise öğrencisinin gündeminde yer alıyor. MEB'e bağlı e-Okul adresi üzerinden erişime açılacak olan LGS tercihleri öncesinde binlerce öğrenci tercih yapmaya hazırlanıyor. Güzel ve donanımlı bir lisede okuyabilmek için tercih yapacak olan öğrenciler, LGS tercih robotu sayesinde daha rahat bir tercih işlemi gerçekleştirebilecek. Peki, 2025 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Okul LGS tercih ekranı.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS tercih ekranı 2025: LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? (MEB e-Okul LGS tercih robotu) - 2

2025 LGS TERCİH TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS takvimi sonrasında LGS tercihleri için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2025 LGS tercihleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

LGS tercih ekranı 2025: LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? (MEB e-Okul LGS tercih robotu) - 3

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

LGS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

LGS tercih ekranı 2025: LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? (MEB e-Okul LGS tercih robotu) - 4

LGS TERCİH ROBOTU ERİŞİME AÇILDI

LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN 

LGS tercih ekranı 2025: LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? (MEB e-Okul LGS tercih robotu) - 5

LGS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Tercih robotları ile LGS tercih listelerinin elektronik ortamda daha detaylı incelenerek hızlı bir şekilde oluşturulmasına imkan sağlanıyor.

Öğrenci ve veliler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.

Tercih robotunda okul türlerine göre il, ilçe ve geçen yıla ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin tercih robotu ile il, ilçe ve okul türlerine göre "kayıt alanı", "komşu kayıt alanı" ve "kayıt alanı dışındaki" okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler incelenebiliyor.

Birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenen tercih robotları, tercih ve yerleştirme süreci bitene kadar erişime açık kalacak.

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

LGS tercih ekranı 2025: LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? (MEB e-Okul LGS tercih robotu) - 6

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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