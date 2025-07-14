LGS tercih ekranı 2025: LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? (MEB e-Okul LGS tercih robotu)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 tercihleri bugün itibarıyla başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün erişime açılacak olan LGS tercih ekranıyla birlikte binlerce öğrenci, sınavdan aldıkları sözel ve sayısal puanlara göre lise tercihi yapmaya başlayacak. Bakanlık tarafından, öğrencilere destek sağlaması için erişime açılan LGS tercih robotuyla birlikte, öğrenciler tercih listeleme kriterlerini bulundukları illere göre belirleyecek ve geçtiğimiz yılın Türkiye geneli yüzdelik dilimlerine göre tercihlerde fikir sahibi olabilecek. Peki, 2025 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Okul LGS tercih ekranı.
2025 LGS tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağı, tercih işlemlerinin bugün başlayacak olmasıyla birlikte milyonlarca lise öğrencisinin gündeminde yer alıyor. MEB'e bağlı e-Okul adresi üzerinden erişime açılacak olan LGS tercihleri öncesinde binlerce öğrenci tercih yapmaya hazırlanıyor. Güzel ve donanımlı bir lisede okuyabilmek için tercih yapacak olan öğrenciler, LGS tercih robotu sayesinde daha rahat bir tercih işlemi gerçekleştirebilecek. Peki, 2025 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte e-Okul LGS tercih ekranı.