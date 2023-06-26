LGS tercih kılavuzu yayımlandı: LGS tercihleri ne zaman başlıyor? (2023 LGS tercih tarihleri)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler tercih tarihlerine çevrilmişti. LGS tercih kılavuzu yayımlandı. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte 2023 LGS tercih tarihleri...

LGS tercih kılavuzu yayımlandı: LGS tercihleri ne zaman başlıyor? (2023 LGS tercih tarihleri) - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.

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LGS tercih kılavuzu yayımlandı: LGS tercihleri ne zaman başlıyor? (2023 LGS tercih tarihleri) - 2

2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da yayımlandı. 
Tercihler ise 3-19 tarihleri arasında yapılacak.

LGS tercih kılavuzu yayımlandı: LGS tercihleri ne zaman başlıyor? (2023 LGS tercih tarihleri) - 3

562 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılan 562 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını bildirdi.

MEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82 oldu. Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi." ifadelerine yer verildi.

LGS tercih kılavuzu yayımlandı: LGS tercihleri ne zaman başlıyor? (2023 LGS tercih tarihleri) - 4

TERCİH SONUÇ TARİHİ

Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları 26 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS tercih kılavuzu yayımlandı: LGS tercihleri ne zaman başlıyor? (2023 LGS tercih tarihleri) - 5

BAKAN YERLEŞTİRME VE TERCİH SÜRECİNE DAİR KONUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da gerçekleştirdiği İl Eğitim Değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında yöneticilerle birlikte ildeki durumu masaya yatırdıklarını belirten Bakan Tekin, “Elimizdeki verilere göre şunu rahatlıkla söyleyebiliriz deprem öncesinde ilimizde 14 bin 724 dört sınıfta eğitim öğretim faaliyetleri devam etmekteydi. Bu sınıflarımızdan depremden sonra sadece 8 bin 45 tanesinde eğitim öğretimi yapılabildi. Eylül ayı başladığında yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte buradaki sınıf açığını en azından geçici olarak çözebilecek bütün tedbirleri almış durumdayız. Kalıcı çözümler için de yatırım programına konulan sınıflarda derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle 6 Şubat'tan önceki rakamların bile altına düşeceğiz. Yani ortalama sınıf başına düşen öğrenci sayısını daha da azaltacağız. Bu şu anlama gidiyor. Burada 6 Şubat'taki sınıf sayısının üzerinde bir sınıf hizmete girmiş olacak. Bütün yatırımlarımız tamamlandığı zaman. Bunlar uzun vadeli. Ama kısa vadede de Eylül ayında prefabrik, konteyner ya da çelik, hafif çelik yapılarla eğitim öğretim sürecini sağlıklı bir şekilde başlatacak tedbirleri almış olduk” diye konuştu.

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