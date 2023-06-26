LGS tercih kılavuzu yayımlandı: LGS tercihleri ne zaman başlıyor? (2023 LGS tercih tarihleri)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler tercih tarihlerine çevrilmişti. LGS tercih kılavuzu yayımlandı. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte 2023 LGS tercih tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.