LGS tercih sonuçları için gözler MEB'de: 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek duyuruya çevrildi. 3 Temmuz tarihinde başlayan 2023 LGS tercih işlemleri yarın sona erecek. Güzel bir lisede okuma hayaliyle, sınavdan aldıkları puanlara göre tercihlerini yapan öğrenciler sonuçlarını meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayacak. Peki, 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 iş takvimi sonrasında, LGS tercih işlemleri ve sonuç tarihi belli oldu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?