LGS tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı 2025: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

LGS tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açılmasını bekleyen milyonlarca öğrenci gözlerini MEB tarafından yapılacak duyuruya çevirdi. 14-24 Temmuz tarihleri arasında LGS sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercihlerini tamamlayan öğrenciler, hangi okullara yerleştiklerini öğrenecek. Bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise 1. nakil başvuru süreci başlayacak. Tüm gözler artık 2025 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saate çevrildi. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? Lise yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

LGS tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı 2025: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sürecini tamamlayan yüz binlerce öğrenci ve veli, gözlerini 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Tercihlerin tamamlanmasının ardından heyecanla beklenen yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih, öğrencilerin hangi liseye yerleştiğini öğrenmeleri açısından kritik önem taşıyor. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar saat kaçta erişime açılacak? LGS tercih sonucu sorgulama ekranı MEB üzerinden nasıl görüntülenir? İşte LGS tercih ve nakil süreciyle ilgili ayrıntılar...

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LGS tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı 2025: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

2025 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme takvimi sonrasında tercih sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2025 LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek. LGS tercih sonuçlarının saat 11.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.

LGS tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı 2025: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MEB tarafından ilan edilecek duyuru sonrasında, öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

Sonuç bilgilerinde öğrencilerin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

2025 LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

LGS tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı 2025: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 4

LGS TERCİH SONUÇLARI SONRASI NAKİL SÜRECİ BAŞLAYACAK

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için iki aşamalı nakil süreci başlayacak. Boş kontenjanlara göre yapılacak bu nakil başvuruları da yine MEB tarafından ilan edilen tarihler arasında yapılabilecek. Nakil tercihleri sırasında öğrenciler, merkezi yerleştirme puanları doğrultusunda yeniden şansını deneyebilecek.

LGS tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı 2025: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 5

2025 LGS 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS puanına göre 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan fakat bir liseye yerleşemeyen adaylar, 1. nakil tercih başvurularını 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

Başvurular e-Okul sistemi üzerinden alınacak. 1. nakil yerleştirme sonuçları ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.

LGS tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı 2025: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 6

2025 LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

İlk nakil döneminden sonra yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. 15-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara yönelik olarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları başvuru kabul edecek. Bu kapsamda hiçbir okula yerleşememiş öğrenciler için yeni bir şans doğacak.

22 Ağustos 2025 Cuma günü, komisyonlar tarafından yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve öğrencilerin hangi okullara yerleştirildiği ilan edilecek.

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