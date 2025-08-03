LGS tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı 2025: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2025 LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

İlk nakil döneminden sonra yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. 15-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara yönelik olarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları başvuru kabul edecek. Bu kapsamda hiçbir okula yerleşememiş öğrenciler için yeni bir şans doğacak.



22 Ağustos 2025 Cuma günü, komisyonlar tarafından yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve öğrencilerin hangi okullara yerleştirildiği ilan edilecek.