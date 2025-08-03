LGS tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı 2025: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
LGS tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açılmasını bekleyen milyonlarca öğrenci gözlerini MEB tarafından yapılacak duyuruya çevirdi. 14-24 Temmuz tarihleri arasında LGS sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercihlerini tamamlayan öğrenciler, hangi okullara yerleştiklerini öğrenecek. Bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise 1. nakil başvuru süreci başlayacak. Tüm gözler artık 2025 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saate çevrildi. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? Lise yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sürecini tamamlayan yüz binlerce öğrenci ve veli, gözlerini 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Tercihlerin tamamlanmasının ardından heyecanla beklenen yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih, öğrencilerin hangi liseye yerleştiğini öğrenmeleri açısından kritik önem taşıyor. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar saat kaçta erişime açılacak? LGS tercih sonucu sorgulama ekranı MEB üzerinden nasıl görüntülenir? İşte LGS tercih ve nakil süreciyle ilgili ayrıntılar...