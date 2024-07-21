MEB.gov.tr LGS sonuç ekranı : LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. MEB'in yayımladığı bilgiler ve puanları kapsamında tercihlerini yapan liseli adayları tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına odaklandı. Takvime göre, LGS sonuçları bu hafta içerisinde ilan edilecek. Öğrenciler ve velilerin gözü kulağı MEB.gov.tr sonuç ekranında. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB.gov.tr LGS sonuç ekranı : LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2024 LGS tercihlerinde sürenin bitmesi ile şimdi de sonuçlar gündemde. LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklanmıştı. e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2023'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler kapsamında tercihler yapıldı. İşte, LGS tercih sonuçlarında son gelişmeler...

EĞİTİM HABERLERİ

MEB.gov.tr LGS sonuç ekranı : LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Takvimle LGS tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu.

MEB.gov.tr LGS sonuç ekranı : LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.

MEB.gov.tr LGS sonuç ekranı : LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

MEB.gov.tr LGS sonuç ekranı : LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 5

2024 LGS NAKİL İŞLEMLERİ 

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, “29 Temmuz 2024 ve 05 Ağustos 2024” tarihlerinde ilan edilecek.

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