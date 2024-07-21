MEB.gov.tr LGS sonuç ekranı : LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 LGS tercihlerinde sürenin bitmesi ile şimdi de sonuçlar gündemde. LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklanmıştı. e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2023'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler kapsamında tercihler yapıldı. İşte, LGS tercih sonuçlarında son gelişmeler...