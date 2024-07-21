MEB.gov.tr LGS sonuç ekranı : LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. MEB'in yayımladığı bilgiler ve puanları kapsamında tercihlerini yapan liseli adayları tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına odaklandı. Takvime göre, LGS sonuçları bu hafta içerisinde ilan edilecek. Öğrenciler ve velilerin gözü kulağı MEB.gov.tr sonuç ekranında. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 LGS tercihlerinde sürenin bitmesi ile şimdi de sonuçlar gündemde. LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklanmıştı. e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2023'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler kapsamında tercihler yapıldı. İşte, LGS tercih sonuçlarında son gelişmeler...