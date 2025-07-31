LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB LGS yerleştirme sonuçları ekranı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları tarihi, 2025 LGS tercih tercih işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. İyi ve donanımlı bir lisede okuyabilmek için LGS tercihlerini tamamlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak tercih sonuçları duyurusunu bekliyor. MEB'in yayımladığı 2025 LGS yerleştirme takvimi sonrasında tercih sonuçları için tarih belli oldu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, güzel bir lisede okuma hayaliyle tercihlerini tamamlayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okullara yerleştiği belli olacak. Bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise LGS 1. nakil tercih başvuruları süreci başlayacak. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?