LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları için tarih verdi

Millî Eğitim Bakanlığınca, "2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre, 28 Haziran'da başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 17 Temmuz'da sona erecek. Tercih telaşını geride bırakan öğrenciler ve aileler sonuç tarihine odaklandı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları için tarih verdi - 1

Millî Eğitim Bakanlığınca, 2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlanması ardından LGS tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. Takvime göre, LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları için tarih verdi - 2

MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne; sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları için tarih verdi - 3

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları için tarih verdi - 4

NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK

Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER