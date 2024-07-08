LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları için tarih verdi
Millî Eğitim Bakanlığınca, "2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre, 28 Haziran'da başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 17 Temmuz'da sona erecek. Tercih telaşını geride bırakan öğrenciler ve aileler sonuç tarihine odaklandı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığınca, 2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlanması ardından LGS tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. Takvime göre, LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.