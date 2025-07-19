LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2025 LGS yerleştirme ve nakil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme takvimine göre, tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Salı günü ilan edilecek. Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okula yerleştiği belli olacak. Yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil başvuruları süreci devreye girecek. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?