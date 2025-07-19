LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2025 LGS yerleştirme ve nakil takvimi
2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih süreci sürmeye devam ediyor. Adaylar LGS tercih döneminin tamamlanmasının ardından gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirecek. Öğrenciler ise hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilmek için sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in yayımladığı takvime göre detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme takvimine göre, tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Salı günü ilan edilecek. Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okula yerleştiği belli olacak. Yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil başvuruları süreci devreye girecek. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?