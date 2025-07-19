LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2025 LGS yerleştirme ve nakil takvimi

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih süreci sürmeye devam ediyor. Adaylar LGS tercih döneminin tamamlanmasının ardından gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirecek. Öğrenciler ise hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilmek için sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in yayımladığı takvime göre detaylar...

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2025 LGS yerleştirme ve nakil takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme takvimine göre, tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Salı günü ilan edilecek. Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okula yerleştiği belli olacak. Yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil başvuruları süreci devreye girecek. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2025 LGS yerleştirme ve nakil takvimi - 2

2025 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme takvimine göre, tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek. Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okula yerleştiği belli olacak. Yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil başvuruları süreci devreye girecek.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2025 LGS yerleştirme ve nakil takvimi - 3

LİSE 1. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 LGS puanına yönelik 14-24 Temmuz'da tercih yapan ancak istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için 1. nakil tercih başvuruları 4-6 Ağustos tarihlerine alınacak. Nakil sonuçları da 8 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2025 LGS yerleştirme ve nakil takvimi - 4

2025 LGS NAKİL TAKVİMİ

15-22 Ağustos tarihlerinde boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvurusu alınacak.

22 Ağustos'ta ise yerleştirme ve nakil komisyonlarının yerleştirmeleri son bulacak.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2025 LGS yerleştirme ve nakil takvimi - 5

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE OLACAK?

İki nakil döneminin sonunda hâlâ herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla boş kontenjanlara yönlendirilecek. Bu aşamada da yerleşim süreci MEB kontrolünde yürütülecek.

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