LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Liselere yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? 2023 LGS lise yerleştirme sorgulama sayfası
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 23 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde erişime açılmıştı. Ardından ise tercih süreci başlamış ve yakın zaman önce sona ermişi. Lise tercihlerini yapan yüz binlerce sekizinci sınıf öğrencisi, şimdi sonuçların ne zaman belli olacağını öğrenmek istiyor. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Hangi liseye gidileceği ne zaman belli olacak?
Liselere yerleştirme takviminde artık sonuç etabı bekleniyor. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da yayımlanmış, adaylar tercihlerini 3-19 Temmuz'da online olarak tamamlamıştı. Yeni hafta öncesi şimdi de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak LGS merkezi sınavı yerleştirme sonuçları bekleniyor. İşte, 2023 MEB liselere yerleştirme sonuçlarına dair son bilgiler...