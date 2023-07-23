LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Liselere yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? 2023 LGS lise yerleştirme sorgulama sayfası

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 23 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde erişime açılmıştı. Ardından ise tercih süreci başlamış ve yakın zaman önce sona ermişi. Lise tercihlerini yapan yüz binlerce sekizinci sınıf öğrencisi, şimdi sonuçların ne zaman belli olacağını öğrenmek istiyor. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Hangi liseye gidileceği ne zaman belli olacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Liselere yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? 2023 LGS lise yerleştirme sorgulama sayfası - 1


Liselere yerleştirme takviminde artık sonuç etabı bekleniyor. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da yayımlanmış, adaylar tercihlerini 3-19 Temmuz'da online olarak tamamlamıştı. Yeni hafta öncesi şimdi de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak LGS merkezi sınavı yerleştirme sonuçları bekleniyor. İşte, 2023 MEB liselere yerleştirme sonuçlarına dair son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Liselere yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? 2023 LGS lise yerleştirme sorgulama sayfası - 2

LGS TERCİH SÜREİ GERİDE KALDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlatılan tercih başvuruları, 19 Temmuz'a kadar alındı.

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yaptı.

LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Liselere yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? 2023 LGS lise yerleştirme sorgulama sayfası - 3

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

MEB'in sonuçları 24 Temmuz Pazartesi günü, erken saatlerde erişime açması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Liselere yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? 2023 LGS lise yerleştirme sorgulama sayfası - 4

KAÇ KONTENJAN AYRILMIŞTI?

Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak.

Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek.

Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.

LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Liselere yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? 2023 LGS lise yerleştirme sorgulama sayfası - 5

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.

Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.



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