LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB LGS lise tercih yerleştirme sonuçları bekleniyor

LGS tercih sonuçları bugünün en çok merak edilen konusu olarak dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlatılan tercih başvuruları, 19 Temmuz'da sona ermişti. Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yaptı. Şimdi ise sonuçlar gündemde. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB LGS lise tercih yerleştirme sonuçları bekleniyor - 1


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak LGS merkezi sınavı yerleştirme sonuçları bugün ilan edilecek. Sonuçların ardından ise boş kalan kontenjanlar için ek tercih süreci başlayacak. Yüz binlerce liseli adayının gözü sonuçların açıklanacağı zaman diliminde. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları online olarak erişime açılacak. İşte, MEB LGS lise tercih yerleştirme sonuçlarında son durum...

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LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB LGS lise tercih yerleştirme sonuçları bekleniyor - 2

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

MEB'in sonuçları 24 Temmuz Pazartesi günü, erken saatlerde erişime açması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB LGS lise tercih yerleştirme sonuçları bekleniyor - 3

KAÇ KONTENJAN AYRILMIŞTI?

Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak.

Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek.

Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.

LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB LGS lise tercih yerleştirme sonuçları bekleniyor - 4

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.

Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

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