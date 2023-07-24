LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB LGS lise tercih yerleştirme sonuçları bekleniyor
LGS tercih sonuçları bugünün en çok merak edilen konusu olarak dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlatılan tercih başvuruları, 19 Temmuz'da sona ermişti. Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yaptı. Şimdi ise sonuçlar gündemde. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak LGS merkezi sınavı yerleştirme sonuçları bugün ilan edilecek. Sonuçların ardından ise boş kalan kontenjanlar için ek tercih süreci başlayacak. Yüz binlerce liseli adayının gözü sonuçların açıklanacağı zaman diliminde. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları online olarak erişime açılacak. İşte, MEB LGS lise tercih yerleştirme sonuçlarında son durum...