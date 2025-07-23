LGS tercih sonuçları sorgulama takvimi 2025: LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Tercih süreci yarın bitiyor

LGS tercih sonuçlarında son durum, tercih sürecinin yarın sona erecek olması nedeniyle merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan 2025 yılı yerleştirme sürecinde heyecanlı bekleyiş sona eriyor. İyi ve donanımlı bir lisede okumak ve hayatını güzel bir lisede geçirmek isteyen yüz binlerce öğrenci, LGS tercih döneminin başlamasıyla birlikte sözel ve sayısal puanlarına göre tercihlerini yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2025 LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu. Öğrenciler, sonuçları meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulayabilecek. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025-2026 MEB LGS yerleştirme ve nakil takvimi.

LGS tercih sonuçları sorgulama takvimi 2025: LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Tercih süreci yarın bitiyor - 1

2025 LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. LGS tercih işlemleri 24 Temmuz'da sona erecek ve daha sonrasından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi liseye yerleştiği netleşecek. Tercih döneminde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil süreci başlayacak. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025-2026 MEB LGS yerleştirme ve nakil takvimi.

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LGS tercih sonuçları sorgulama takvimi 2025: LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Tercih süreci yarın bitiyor - 2

2025 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme takvimine göre, tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek. Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okula yerleştiği belli olacak. Yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil başvuruları süreci devreye girecek.

LGS tercih sonuçları sorgulama takvimi 2025: LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Tercih süreci yarın bitiyor - 3

2025 LGS 1. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ

LGS puanına göre 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan fakat bir liseye yerleşemeyen adaylar, 1. nakil tercih başvurularını 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular e-Okul sistemi üzerinden alınacak. 1. nakil yerleştirme sonuçları ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.

LGS tercih sonuçları sorgulama takvimi 2025: LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Tercih süreci yarın bitiyor - 4

2025 LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

İlk nakil döneminden sonra yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. 15-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara yönelik olarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları başvuru kabul edecek. Bu kapsamda hiçbir okula yerleşememiş öğrenciler için yeni bir şans doğacak.

22 Ağustos 2025 Cuma günü, komisyonlar tarafından yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve öğrencilerin hangi okullara yerleştirildiği ilan edilecek.

LGS tercih sonuçları sorgulama takvimi 2025: LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Tercih süreci yarın bitiyor - 5

İLK YERLEŞTİRMEDE HİÇ BİR OKULU KAZANAMAYAN NE YAPACAK?

İki nakil döneminin sonunda da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç sona ermeyecek. Bu öğrenciler, il ve ilçe yerleştirme komisyonları aracılığıyla kalan boş kontenjanlara yönlendirilecek. Tüm bu işlemler MEB gözetiminde gerçekleştirilecek ve öğrencilerin eğitim hakkı korunacak.

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