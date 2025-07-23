LGS tercih sonuçları sorgulama takvimi 2025: LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Tercih süreci yarın bitiyor
LGS tercih sonuçlarında son durum, tercih sürecinin yarın sona erecek olması nedeniyle merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan 2025 yılı yerleştirme sürecinde heyecanlı bekleyiş sona eriyor. İyi ve donanımlı bir lisede okumak ve hayatını güzel bir lisede geçirmek isteyen yüz binlerce öğrenci, LGS tercih döneminin başlamasıyla birlikte sözel ve sayısal puanlarına göre tercihlerini yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2025 LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu. Öğrenciler, sonuçları meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulayabilecek. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025-2026 MEB LGS yerleştirme ve nakil takvimi.
2025 LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. LGS tercih işlemleri 24 Temmuz'da sona erecek ve daha sonrasından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi liseye yerleştiği netleşecek. Tercih döneminde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil süreci başlayacak. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025-2026 MEB LGS yerleştirme ve nakil takvimi.