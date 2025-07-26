LGS tercih sonuçları ve nakil takvimi 2025: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi

LGS tercih sonuçlarında son durum, güzel bir lisede okuyabilme hayaliyle tercihleri yapan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının 2025 yılında açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim sonrasında belli oldu. 24 Temmuz'da sona eren LGS tercih işlemlerinin ardından gözler yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınavdan aldıkları puanlara göre sözel ve sayısal alanlardan tercihlerini yapan öğrenciler artık sonuçların duyurulmasını bekliyor. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ve nakil takvimi 2025: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi - 1

2025 LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. 24 Temmuz'da LGS tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından, tercihlerini yapan adaylar MEB'in yapacağı sonuç duyurusunu bekliyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından hiç bir okula yerleşemeyen adaylar ise 1. nakil tercih başvurusunda bulunacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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LGS tercih sonuçları ve nakil takvimi 2025: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi - 2

2025 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme takvimine göre, tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek. Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okula yerleştiği belli olacak. Yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil başvuruları süreci devreye girecek.

LGS tercih sonuçları ve nakil takvimi 2025: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi - 3

2025 LGS 1. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ

LGS puanına göre 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan fakat bir liseye yerleşemeyen adaylar, 1. nakil tercih başvurularını 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular e-Okul sistemi üzerinden alınacak. 1. nakil yerleştirme sonuçları ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.

LGS tercih sonuçları ve nakil takvimi 2025: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi - 4

2025 LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

İlk nakil döneminden sonra yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. 15-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara yönelik olarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları başvuru kabul edecek. Bu kapsamda hiçbir okula yerleşememiş öğrenciler için yeni bir şans doğacak.

22 Ağustos 2025 Cuma günü, komisyonlar tarafından yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve öğrencilerin hangi okullara yerleştirildiği ilan edilecek.

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