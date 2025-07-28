LGS tercih sonuçlarında son durum 2025: LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi belli oldu
LGS tercih sonuçlarında son durum, güzel bir lisede okuyabilme hayaliyle tercihleri yapan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının 2025 yılında açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim sonrasında belli oldu. 24 Temmuz'da sona eren LGS tercih işlemlerinin ardından gözler yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınavdan aldıkları puanlara göre sözel ve sayısal alanlardan tercihlerini yapan öğrenciler artık sonuçların duyurulmasını bekliyor. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. 24 Temmuz'da LGS tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından, tercihlerini yapan adaylar MEB'in yapacağı sonuç duyurusunu bekliyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından hiç bir okula yerleşemeyen adaylar ise 1. nakil tercih başvurusunda bulunacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?