LGS tercih süreci veli kılavuzu yayımlandı: LGS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak?

YERLEŞTİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLER YER ALIYOR

Liselere yerleştirmeler; "yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme" olmak üzere üç şekilde yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek.



Yerel yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.



Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları; mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları; kırmızı renk, "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak.