LGS tercih süreci veli kılavuzu yayımlandı: LGS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan "Tercih Süreci Veli Kılavuzu" yayımlandı. Kılavuzun yayımlanması ardından LGS tercih süreci bir kez daha gündeme geldi. Peki, LGS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS tercih süreci veli kılavuzu yayımlandı: LGS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak? - 1

15 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları, yarın açıklanacak. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, LGS tercih sürecindeki hazırlıklara ilişkin ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Veli Kılavuzu"nu yayımladı.

Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek. 

LGS VELİ TERCİH KILAVUZU

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LGS tercih süreci veli kılavuzu yayımlandı: LGS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak? - 2

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tercih takvimini günceler öncesinden paylaşmıştı. Bu yılın takvimine göre, tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

LGS tercih süreci veli kılavuzu yayımlandı: LGS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak? - 3

KILAVUZDA TERCİH SÜRECİNE DAİR AYRINTILAR YER ALIYOR

Kılavuzda tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı başlıklar yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da kılavuzdan ulaşılabiliyor.

Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, spor lisesi gibi okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgilerin bulunduğu kılavuzda tercih kontrol listesi de yer alıyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.

LGS tercih süreci veli kılavuzu yayımlandı: LGS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak? - 4

YERLEŞTİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLER YER ALIYOR

Liselere yerleştirmeler; "yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme" olmak üzere üç şekilde yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek.

Yerel yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.

Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları; mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları; kırmızı renk, "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak.

LGS tercih süreci veli kılavuzu yayımlandı: LGS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak? - 5

EN FAZLA 5 OKUL TERCİHİ

Öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek.

Merkezî yerleştirmede, merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek.

Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak.

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