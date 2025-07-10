LGS tercih süreci veli kılavuzu yayımlandı: LGS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan "Tercih Süreci Veli Kılavuzu" yayımlandı. Kılavuzun yayımlanması ardından LGS tercih süreci bir kez daha gündeme geldi. Peki, LGS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak?
15 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları, yarın açıklanacak. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, LGS tercih sürecindeki hazırlıklara ilişkin ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Veli Kılavuzu"nu yayımladı.
Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.
LGS VELİ TERCİH KILAVUZU