LGS tercih tarihleri 2025: LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Sınavla öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulacak tercih takvimini yakından takip ediyor. Peki, LGS tercihleri 2025 yılında ne zaman başlayacak?
2025 LGS tercih tarihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen on binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme takvimi sonrasında LGS sınav sonuçları ve tercih tarihleri belli oldu. Peki, 2025 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?