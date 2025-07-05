LGS tercih tarihleri 2025: LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Sınavla öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulacak tercih takvimini yakından takip ediyor. Peki, LGS tercihleri 2025 yılında ne zaman başlayacak?

LGS tercih tarihleri 2025: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? - 1

2025 LGS tercih tarihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen on binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme takvimi sonrasında LGS sınav sonuçları ve tercih tarihleri belli oldu. Peki, 2025 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

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LGS tercih tarihleri 2025: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? - 2

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

LGS tercih tarihleri 2025: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? - 3

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilir.

Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılmalı.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda.

Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacak.

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