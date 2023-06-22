LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih tarihi belli oldu mu? 2023 LGS tercih süreci hakkında bilgiler

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir.



Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.



MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.