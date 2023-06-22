LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih tarihi belli oldu mu? 2023 LGS tercih süreci hakkında bilgiler
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bir milyonu aşkın öğrencinin katılımı ile 4 Haziran tarihinde geride kalmıştı. LGS sonuçlarının 26 Haziran tarihinde ilan edilmesinin ardından bu kez LGS tercihleri gündem olacak. Adaylar yayımlanacak kılavuz doğrultusunda tercih işlemlerine yön verecek. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır?
LGS sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum şeklinde geçtiğimiz günlerde uygulandı. 4 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde uygulanan LGS sınavında sonuçların açıklanmasının ardından, tercih dönemi bu kez adayların gündemine oturacak. İşte, 2023 LGS tercih süreci hakkında bilgiler...