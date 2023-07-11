LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor? 2023 LGS tercih (lise yerleştirme) sonuçları bekleniyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen merkezi sınavın sonuçları ilan edilmişti. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre başlatılan lise tercihleri yakın zaman sonra bitecek. Gözler şimdi LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sekizinci sınıfta eğitim alan yüz binlerce öğrenci LGS tercih işlemlerini tamamladı ve MEB'in yerleştirme sonuçlarını açıklayacağı tarihe odaklandı. Henüz tercih yapmayanlar için ise süreç devam ediyor. Bakanlığın takvimine göre, LGS yerleştirme sonuçları yakın zaman içinde "http://www.MEB.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilecek. İşte, 2023 LGS yerleştirme sürecine ilişkin tüm detaylar...