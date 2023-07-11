LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor? 2023 LGS tercih (lise yerleştirme) sonuçları bekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen merkezi sınavın sonuçları ilan edilmişti. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre başlatılan lise tercihleri yakın zaman sonra bitecek. Gözler şimdi LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor? 2023 LGS tercih (lise yerleştirme) sonuçları bekleniyor - 1

Sekizinci sınıfta eğitim alan yüz binlerce öğrenci LGS tercih işlemlerini tamamladı ve MEB'in yerleştirme sonuçlarını açıklayacağı tarihe odaklandı. Henüz tercih yapmayanlar için ise süreç devam ediyor. Bakanlığın takvimine göre, LGS yerleştirme sonuçları yakın zaman içinde "http://www.MEB.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilecek. İşte, 2023 LGS yerleştirme sürecine ilişkin tüm detaylar...

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LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor? 2023 LGS tercih (lise yerleştirme) sonuçları bekleniyor - 2

TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?


Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

Lise tercih süreci, 19 Temmuz'a kadar sürecek.

LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor? 2023 LGS tercih (lise yerleştirme) sonuçları bekleniyor - 3

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları da 19 Temmuz'a kadar sürecek.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor? 2023 LGS tercih (lise yerleştirme) sonuçları bekleniyor - 4

LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?


OHAL kapsamında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023'te 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde "pozitif ayrımcılık" uygulanacak.

Bu illerdeki öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek.

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.

Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

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