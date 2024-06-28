LGS 2024 tercih tarihleri duyuruldu: LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
(LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı)

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yapılacak lise tercih süreci başlatıldı. 2024 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ile sürecin ayrıntılarına yer verildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?

LGS 2024 tercih tarihleri duyuruldu: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? (LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı) - 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları ardından öğrenciler ve velilerin gündemindeki bir diğer konu da LGS tercih tarihleri oldu. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS 2024 tercih tarihleri duyuruldu: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? (LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı) - 2

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Öte yandan, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci de bugün başlatıldı. Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

2024 Yılı “Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu”

LGS 2024 tercih tarihleri duyuruldu: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? (LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı) - 3

LGS TERCİHLERİ NASIL ALINACAK?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılacak.

LGS 2024 tercih tarihleri duyuruldu: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? (LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı) - 4

TERCİH SÜRECİ EBEVEYN KILAVUZU

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, LGS tercih sürecindeki hazırlıklara bir yenisini daha ekleyerek, ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu"nu internet sitesinden yayımladı.

Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da kılavuzdan ulaşılabiliyor.

LGS 2024 tercih tarihleri duyuruldu: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? (LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı) - 5

LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?

Liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak.

Yerel yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.

Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları; mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları; kırmızı renk "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak.

Öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek.


LGS 2024 tercih tarihleri duyuruldu: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? (LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı) - 6

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Merkezî yerleştirmede, merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek.

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