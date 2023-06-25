LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarının açıklandığını, 562 öğrencinin, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını duyurmuştu. Şimdi ise yerleştirme işlemleri için bekleyiş başladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor?

LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Tüm gözler tercih kılavuzunda. İşte, 2023 LGS tercihlerinde son bilgiler...

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LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 2

2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?


Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da yayımlanacak.

Tercihler ise 3-19 tarihleri arasında yapılacak.

LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 3

BAKAN YERLEŞTİRME VE TERCİH SÜRECİNE DAİR KONUŞTU



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da gerçekleştirdiği İl Eğitim Değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında yöneticilerle birlikte ildeki durumu masaya yatırdıklarını belirten Bakan Tekin, “Elimizdeki verilere göre şunu rahatlıkla söyleyebiliriz deprem öncesinde ilimizde 14 bin 724 dört sınıfta eğitim öğretim faaliyetleri devam etmekteydi. Bu sınıflarımızdan depremden sonra sadece 8 bin 45 tanesinde eğitim öğretimi yapılabildi. Eylül ayı başladığında yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte buradaki sınıf açığını en azından geçici olarak çözebilecek bütün tedbirleri almış durumdayız. Kalıcı çözümler için de yatırım programına konulan sınıflarda derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle 6 Şubat'tan önceki rakamların bile altına düşeceğiz. Yani ortalama sınıf başına düşen öğrenci sayısını daha da azaltacağız. Bu şu anlama gidiyor. Burada 6 Şubat'taki sınıf sayısının üzerinde bir sınıf hizmete girmiş olacak. Bütün yatırımlarımız tamamlandığı zaman. Bunlar uzun vadeli. Ama kısa vadede de Eylül ayında prefabrik, konteyner ya da çelik, hafif çelik yapılarla eğitim öğretim sürecini sağlıklı bir şekilde başlatacak tedbirleri almış olduk” diye konuştu.

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