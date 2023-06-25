LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarının açıklandığını, 562 öğrencinin, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını duyurmuştu. Şimdi ise yerleştirme işlemleri için bekleyiş başladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Tüm gözler tercih kılavuzunda. İşte, 2023 LGS tercihlerinde son bilgiler...