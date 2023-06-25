LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

BAKAN YERLEŞTİRME VE TERCİH SÜRECİNE DAİR KONUŞTU





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da gerçekleştirdiği İl Eğitim Değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.



İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında yöneticilerle birlikte ildeki durumu masaya yatırdıklarını belirten Bakan Tekin, “Elimizdeki verilere göre şunu rahatlıkla söyleyebiliriz deprem öncesinde ilimizde 14 bin 724 dört sınıfta eğitim öğretim faaliyetleri devam etmekteydi. Bu sınıflarımızdan depremden sonra sadece 8 bin 45 tanesinde eğitim öğretimi yapılabildi. Eylül ayı başladığında yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte buradaki sınıf açığını en azından geçici olarak çözebilecek bütün tedbirleri almış durumdayız. Kalıcı çözümler için de yatırım programına konulan sınıflarda derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle 6 Şubat'tan önceki rakamların bile altına düşeceğiz. Yani ortalama sınıf başına düşen öğrenci sayısını daha da azaltacağız. Bu şu anlama gidiyor. Burada 6 Şubat'taki sınıf sayısının üzerinde bir sınıf hizmete girmiş olacak. Bütün yatırımlarımız tamamlandığı zaman. Bunlar uzun vadeli. Ama kısa vadede de Eylül ayında prefabrik, konteyner ya da çelik, hafif çelik yapılarla eğitim öğretim sürecini sağlıklı bir şekilde başlatacak tedbirleri almış olduk” diye konuştu.



