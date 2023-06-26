LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 MEB LGS tercih kılavuzu yayımlandı İşte LGS yüzdelik dilimler ve kontenjanlar
LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan verilere göre, bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak liselerin kontenjanlarını ilan etti. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor?
Bu yıl LGS merkezi sınavına 1 milyon 246 bin 465 öğrencinin 1 milyon 30 bin 195'i sınava katıldı, sınava katılım oranı geçen yıla yakın seyrederek yüzde 82,65 oldu. Sonuçlar geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. Şimdi ise kılavuz yayımlandı ve tercih süreci başlayacak. İşte, 2023 LGS tercih kılavuzu...