LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 MEB LGS tercih kılavuzu yayımlandı İşte LGS yüzdelik dilimler ve kontenjanlar

LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan verilere göre, bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak liselerin kontenjanlarını ilan etti. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor?

LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 MEB LGS tercih kılavuzu yayımlandı İşte LGS yüzdelik dilimler ve kontenjanlar - 1

Bu yıl LGS merkezi sınavına 1 milyon 246 bin 465 öğrencinin 1 milyon 30 bin 195'i sınava katıldı, sınava katılım oranı geçen yıla yakın seyrederek yüzde 82,65 oldu. Sonuçlar geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. Şimdi ise kılavuz yayımlandı ve tercih süreci başlayacak. İşte, 2023 LGS tercih kılavuzu...

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LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 MEB LGS tercih kılavuzu yayımlandı İşte LGS yüzdelik dilimler ve kontenjanlar - 2

MEB KILAVUZU YAYIMLADI

Bakanlığın açıkladığı LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 206 bin 414 öğrenci olarak açıklandı.

Geçen yıl LGS kapsamında sınavla öğrenci alan liselerin sayısı 2 bin 323, kontenjanlar ise 192 bin 962 olarak duyurulmuştu.

Bu kapsamda, sınavlı okulların sayısı geçen seneye göre 169, kontenjanlar ise 13 bin 452 artmış oldu.

LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 MEB LGS tercih kılavuzu yayımlandı İşte LGS yüzdelik dilimler ve kontenjanlar - 3

2023 YÜZDELİK DİLİMLER DE BELLİ OLDU


Öte yandan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

Bakanlık, öğrencilere rehberlik etmesi amacıyla 2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılarını e-Okul üzerinden erişime açtı.

e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2022'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülebiliyor.

Öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabilecek.

LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 MEB LGS tercih kılavuzu yayımlandı İşte LGS yüzdelik dilimler ve kontenjanlar - 4

TERCİH ROBOTO KULLANIMA AÇILDI

Bakanlık, öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak için tercih robotu hazırladı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.

Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2022 yıllına ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 MEB LGS tercih kılavuzu yayımlandı İşte LGS yüzdelik dilimler ve kontenjanlar - 5

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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