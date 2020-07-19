LGS tercihleri yarın başlıyor (2020 LGS Anadolu lisesi, Fen lisesi, Meslek lisesi taban puanları)

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS 2020 tercih kılavuzunu yayınladı.

LGS sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Liseye başlamaya hazırlanan bir buçuk milyonu aşkın öğrenci için yarın tercih dönemi başlıyor. Öğrenciler adreslerine göre ya da sınava girdilerse aldıkları puana göre yerleştirilmek için tercih yapacaklar. Merkezi sınava girenlerin 20, girmeyenlerin ise 10 tercih hakkı bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yerleşemeyenler için bu yıl iki kez nakil dönemi düzenleyecek.