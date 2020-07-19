LGS tercihleri yarın başlıyor (2020 LGS Anadolu lisesi, Fen lisesi, Meslek lisesi taban puanları)

ntv.com.tr 19.07.2020 - 13:41
Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS 2020 tercih kılavuzunu yayınladı.
LGS sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Liseye başlamaya hazırlanan bir buçuk milyonu aşkın öğrenci için yarın tercih dönemi başlıyor. Öğrenciler adreslerine göre ya da sınava girdilerse aldıkları puana göre yerleştirilmek için tercih yapacaklar. Merkezi sınava girenlerin 20, girmeyenlerin ise 10 tercih hakkı bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yerleşemeyenler için bu yıl iki kez nakil dönemi düzenleyecek.
Bu sene 5'ten 10'a çıkarılan lise tercihleri https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden alınacak.
İlk önce ' https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx# ' adresine giriş yapılır. Buradan, öğrencinin T.C. Kimlik nosu ve öğrenci numarasıyla sisteme giriş yapılabilir. Daha sonrasında ise öğrencinize özel bazı bilgiler girilir ve fotoğraf seçilir. Böylece e-Okul sistemine giriş yapmış olursunuz.
Peki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Meslek Lisesi puanları ve yüzdelik dilimleri nedir?
Yerleştirmeye Esas Puan, okul not ortalaması ile LGS puanının toplanıp ikiye bölünmesiyle ortaya çıkar. Bunu öğrenmek için ilk olarak 6, 7 ve 8. Sınıf yıl sonu başarı puanınızı toplamalısınız.
Öğrencilerin sınav sonucundaki sıralamaları, yüzdelik dilim olarak açıklanır. Taban puanlar her yıl değişebiliyor fakat öğrenciler hem taban puanlarıne hem de yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapmalıdır.
Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Meslek Lisesi pıanları MEB tarafından açıklandı.
Liselerin taban puanlarını sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak çıkan listeden puan türlerini öğrenmek istediğiniz lise türünü seçmeniz yeterli.