LGS ve OBP puan hesaplama: LGS puanı nasıl hesaplanır?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) 2025’te 15 Haziran’da gerçekleştirilen sınavın ardından öğrenciler, e‑Okul ve MEB’in "puan hesaplama robotu" üzerinden netlerini öğrenmek için ekran başına geçti. Pek, OBP ve LGS puanı nasıl hesaplanır?

LGS ve OBP puan hesaplama: LGS puanı nasıl hesaplanır? - 1

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınav 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşti. Sınav ardından alacakları puanı merak eden öğrenciler, net hesabı yapıyor. MEB’in hesaplama robotu, sadece doğru ve yanlış sayılarınızı girerek size yaklaşık bir LGS puanı veriyor. Netlerinizi öğrenip 500 puan üzerinden yansıttığınızda hangi liselere kapı aralayabileceğinize dair ilk ön değerlendirmeyi yapabilirsiniz. Sonuçlar 11 Temmuz 2025’te açıklanana kadar, bu hesaplama adımlarını izleyerek kendi yerleştirme puanınızı öngörmeniz mümkün.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS ve OBP puan hesaplama: LGS puanı nasıl hesaplanır? - 2

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

LGS ve OBP puan hesaplama: LGS puanı nasıl hesaplanır? - 3

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

LGS ve OBP puan hesaplama: LGS puanı nasıl hesaplanır? - 4

OBP HESAPLAMA 

Diploma notu (mezuniyet puanı)

– Lise 9.–12. sınıf yılsonu başarı puanlarının Aritmetik Ortalaması alınır. Virgülden sonra iki basamakla yuvarlanır

– En düşük diploma notu 50, en yüksek 100 olarak kabul edilir.

OBP’ye dönüştürme

– Diploma notu *5 ile çarpılır:
– Örneğin: 90 × 5 = 450 OBP
– 50 × 5 = 250 OBP (minimum seviyede)

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