LGS ve OBP puan hesaplama: LGS puanı nasıl hesaplanır?
LGS (Liselere Geçiş Sistemi) 2025’te 15 Haziran’da gerçekleştirilen sınavın ardından öğrenciler, e‑Okul ve MEB’in "puan hesaplama robotu" üzerinden netlerini öğrenmek için ekran başına geçti. Pek, OBP ve LGS puanı nasıl hesaplanır?
LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınav 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşti. Sınav ardından alacakları puanı merak eden öğrenciler, net hesabı yapıyor. MEB’in hesaplama robotu, sadece doğru ve yanlış sayılarınızı girerek size yaklaşık bir LGS puanı veriyor. Netlerinizi öğrenip 500 puan üzerinden yansıttığınızda hangi liselere kapı aralayabileceğinize dair ilk ön değerlendirmeyi yapabilirsiniz. Sonuçlar 11 Temmuz 2025’te açıklanana kadar, bu hesaplama adımlarını izleyerek kendi yerleştirme puanınızı öngörmeniz mümkün.