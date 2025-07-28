LGS yerleştirme nakil başvuru takvimi: Lise nakilleri ne zaman başlayacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler lise nakil başvurularına çevrildi. Öğrenciler, ilk yerleştirme sonuçlarına göre kayıt yaptırdıkları okullardan başka bir okula geçmek istediklerinde nakil başvurusu yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS yerleştirme nakil başvuru takvimini yayımladı. Peki, LGS nakil başvuruları ne zaman başlayacak? Nakil süreci nasıl işleyecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları için geri sayım sürerken, gözler lise nakil sürecine çevrildi. İlk yerleştirme sonucundan memnun olmayan ya da daha farklı bir okul tercihi yapmak isteyen öğrenciler için nakil başvuruları büyük önem taşıyor.