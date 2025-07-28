LGS yerleştirme nakil başvuru takvimi: Lise nakilleri ne zaman başlayacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler lise nakil başvurularına çevrildi. Öğrenciler, ilk yerleştirme sonuçlarına göre kayıt yaptırdıkları okullardan başka bir okula geçmek istediklerinde nakil başvurusu yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS yerleştirme nakil başvuru takvimini yayımladı. Peki, LGS nakil başvuruları ne zaman başlayacak? Nakil süreci nasıl işleyecek?

LGS yerleştirme nakil başvuru takvimi: Lise nakilleri ne zaman başlayacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları için geri sayım sürerken, gözler lise nakil sürecine çevrildi. İlk yerleştirme sonucundan memnun olmayan ya da daha farklı bir okul tercihi yapmak isteyen öğrenciler için nakil başvuruları büyük önem taşıyor.

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LGS yerleştirme nakil başvuru takvimi: Lise nakilleri ne zaman başlayacak? - 2

LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Bu süreçte öğrenciler, merkezi yerleştirme puanına göre ya da yerel yerleştirme kapsamında yeniden tercih yapabilecek. Birinci nakil sonuçları ise 8 Ağustos 2025’te açıklanacak.

LGS yerleştirme nakil başvuru takvimi: Lise nakilleri ne zaman başlayacak? - 3

İkinci nakil başvuru dönemi ise 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte de öğrenciler en fazla 3 okul tercihi yapabilecek. İkinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos 2025 tarihinde duyurulacak.

LGS yerleştirme nakil başvuru takvimi: Lise nakilleri ne zaman başlayacak? - 4

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYENLERİN DURUMU

Yerleştirmeye esas nakil başvurularının tamamlanmasının ardından, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlar ve il/ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları aracılığıyla yerleştirme süreci başlayacak. 15-22 Ağustos tarihlerinde boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvurusu alınacak.

22 Ağustos'ta ise yerleştirme ve nakil komisyonlarının yerleştirmeleri son bulacak.

MEB, öğrencilerin tercihlerinde dikkatli olmaları ve okul türü, kontenjan durumu, taban puan gibi kriterleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.

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