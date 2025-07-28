LGS yerleştirme nakil başvuru takvimi: Lise nakilleri ne zaman başlayacak?

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYENLERİN DURUMU

Yerleştirmeye esas nakil başvurularının tamamlanmasının ardından, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlar ve il/ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları aracılığıyla yerleştirme süreci başlayacak. 15-22 Ağustos tarihlerinde boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvurusu alınacak.



22 Ağustos'ta ise yerleştirme ve nakil komisyonlarının yerleştirmeleri son bulacak.



MEB, öğrencilerin tercihlerinde dikkatli olmaları ve okul türü, kontenjan durumu, taban puan gibi kriterleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.