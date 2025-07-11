LGS yüzdelik hesaplama: LGS tercihlerinde genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim mi kullanılıyor?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuç duyurusu ardından, yüzdelik dilim konusu öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Tercih döneminde hem genel yüzdelik dilim hem de il yüzdelik dilimi kavramları gündeme gelirken, bunların ne anlama geldiği ve tercihlerde hangisinin esas alındığı önem kazanıyor.

LGS yüzdelik hesaplama: LGS tercihlerinde genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim mi kullanılıyor? - 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarıyla birlikte "yüzdelik dilim" konusu da bir kez daha gündeme geldi. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden tercih kılavuzu yayımlandıktan sonra görülebiliyor. Peki, LGS yüzdelik dilim nedir? LGS tercihlerinde genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim mi kullanılıyor?


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LGS yüzdelik hesaplama: LGS tercihlerinde genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim mi kullanılıyor? - 2

Yüzdelik dilim, öğrencinin sınavdaki başarısını tüm katılımcılar arasında hangi sırada olduğunu göstererek ifade eder. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına öğrencilerin puan üstünlüğüne (yüzdelik dilimine) göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılır.

Örneğin;
Bir öğrencinin yüzdelik dilimi %10 ise, bu öğrenci sınava girenlerin %90’ından daha başarılı olmuş demektir.

LGS yüzdelik hesaplama: LGS tercihlerinde genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim mi kullanılıyor? - 3

LGS TERCİHLERİNDE HANGİ YÜZDELİK DİLİM KULLANILIR?

Tercih döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda, her okul için geçmiş yıllara ait taban yüzdelik dilimleri yer alır. Öğrenciler tercihlerinde bu dilimlere bakarak okulları değerlendirmelidir.

Genel Yüzdelik Dilim: Türkiye genelinde öğrencinin başarısını gösterir.

İl Yüzdelik Dilimi: Öğrencinin sadece bulunduğu ildeki sıralamadaki yerini ifade eder.

Tercihlerde esas alınan yüzdelik dilim, genellikle genel yüzdelik dilimdir. Ancak, öğrencinin bulunduğu ile göre farklılık gösterebilecek yüzdelik aralıklar için il yüzdelik dilimi de fikir verebilir.

LGS yüzdelik hesaplama: LGS tercihlerinde genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim mi kullanılıyor? - 4

YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Merkezi sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme, öğrencilerin merkezi sınav puanları ve yüzdelik dilimleri dikkate alınarak yapılır. Öğrenciler, tercih ettikleri okulların taban yüzdelik dilimlerine ne kadar yakınsa, yerleşme şansları da o ölçüde artar.

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