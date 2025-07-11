LGS yüzdelik hesaplama: LGS tercihlerinde genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim mi kullanılıyor?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuç duyurusu ardından, yüzdelik dilim konusu öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Tercih döneminde hem genel yüzdelik dilim hem de il yüzdelik dilimi kavramları gündeme gelirken, bunların ne anlama geldiği ve tercihlerde hangisinin esas alındığı önem kazanıyor.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarıyla birlikte "yüzdelik dilim" konusu da bir kez daha gündeme geldi. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden tercih kılavuzu yayımlandıktan sonra görülebiliyor. Peki, LGS yüzdelik dilim nedir? LGS tercihlerinde genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim mi kullanılıyor?