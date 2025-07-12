LGS'de birinci olan kişi sayısı açıklandı: 2025 LGS'de kaç kişi tam puan aldı?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçlarının ardında tam puan alan öğrenci sayısı açıklandı. Her yıl belirli sayıda öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak sınavdan tam puan alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladığı sayısal verilerde LGS birincilerine de yer verdi. Peki, LGS'de bu yıl kaç birinci var? 2025 LGS'de kaç kişi tam puan aldı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçlarının ardından, adayların puanları, yüzdelik dilimleri ve sıralamaları netleşti. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler için sınavda elde edilen başarı büyük önem taşırken, sınavın ardından kamuoyunun gündemine gelen sorulardan biri de “LGS birincisi kim oldu?” oldu.