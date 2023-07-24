LGS'de ek tercihler ne zaman başlayacak? Liselerde 2. tercihler ne zaman alınacak? İşte MEB'in açıkladığı bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanı ile yerel yerleştirme sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinde erişime açtı. Liselere yerleştirme tercihlerinin sonuçlarının açıklanması ile şimdi de ek tercih süreci gündeme geldi. Peki, LGS ikinci ek tercihler ne zaman? Lise ek yerleştirme tercihi ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, http://meb.gov.tr internet adresinden açıkladı. 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, LGS çerçevesinde 3-19 Temmuz tarihleri arasında sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95’i tercihlerine yerleşti. Yerleşemeyenler için ek tercih süreci gündemde. İşte, LGS'de ek tercihler hakkında bilgiler...