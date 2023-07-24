LGS'de ek tercihler ne zaman başlayacak? Liselerde 2. tercihler ne zaman alınacak? İşte MEB'in açıkladığı bilgiler

Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanı ile yerel yerleştirme sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinde erişime açtı. Liselere yerleştirme tercihlerinin sonuçlarının açıklanması ile şimdi de ek tercih süreci gündeme geldi. Peki, LGS ikinci ek tercihler ne zaman? Lise ek yerleştirme tercihi ne zaman başlayacak?

LGS'de ek tercihler ne zaman başlayacak? Liselerde 2. tercihler ne zaman alınacak? İşte MEB'in açıkladığı bilgiler - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, http://meb.gov.tr internet adresinden açıkladı. 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, LGS çerçevesinde 3-19 Temmuz tarihleri arasında sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95’i tercihlerine yerleşti. Yerleşemeyenler için ek tercih süreci gündemde. İşte, LGS'de ek tercihler hakkında bilgiler...

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LGS'de ek tercihler ne zaman başlayacak? Liselerde 2. tercihler ne zaman alınacak? İşte MEB'in açıkladığı bilgiler - 2

LGS EK YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz’da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos’ta ilan edilecek.

08-16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos’ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

LGS'de ek tercihler ne zaman başlayacak? Liselerde 2. tercihler ne zaman alınacak? İşte MEB'in açıkladığı bilgiler - 3

BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310’u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 97,80 olarak gerçekleşti. Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde; fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu.

Anadolu liselerinde bulunan 71 bin 90 kontenjana 70 bin 944 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,79 oldu. Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 42 bin 76 kontenjana 40 bin 430 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 96,09 oldu.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 40 bin 526 kontenjana 37 bin 816 öğrenci yerleşerek doluluk oranı yüzde 93,31 olarak gerçekleşti.

Boş kontenjanlar ise henüz açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

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