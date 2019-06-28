LGS'de lise taban puanları belli oldu! (2019 özel lise taban puanları ve kontenjanları)
ntv.com.tr
2019 Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) ikinci defa uygulanması üzerine özel liseler kontenjanlarını ve taban puanlarını açıkladı. Özel lise tercihi yapacak öğrenciler ise meraklı. Peki 2019 özel liselerin taban puanları kaç? İşte detaylar...
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2019 ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI2019 Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) 1 Haziran'da gerçekleşmesinin ardından sınav sonuçları 24 Haziran'da açıklanmıştı. Öğrencilerin sonuçların açıklanmasının ardından yapması gereken tercih dönemi için 2019 lise taban puanları merak ediliyor. Peki 2019 özel liselerin taban puanları kaç? İşte 2019 özel liseler hakkında merak edilenler...
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SAİNT-MİCHEL FRANSIZ LİSESİ1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000
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AMERİKAN ROBERT LİSESİ450 puan
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SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİTaban puanı 473
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ALMAN LİSESİTaban puanı: 440
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ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ2019-2020 Hazırlık sınıfı kontenjanı: 178
Kız yatılı kontenjanı: 20
Erkek yatılı kontenjanı: 24
1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 470
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NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ1. ön kayıt- kayıt dönemi taban puanı: 465.0000
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SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ2019-2020 Taban Puanı: 463.0000
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SAİNTE PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ
1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000
26 Haziran - 1 Temmuz, 1. Ön kayıt dönemi
2 Temmuz Asil Liste Kesin Kayıt
3 Temmuz Yedek Liste Kesin Kayıt
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SEV AMERİKAN KOLEJİ2019-2020 hazırlık sınıfı kontenjanı: 63
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 465.0000
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TARSUS AMERİKAN KOLEJİ2019-2020 hazırlık sınıfı kontenjanı: 60 kız, 60 erkek
Yatılı öğrenci kontenjanı: 12 kız 28 erkek
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 450
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ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ2019-2020 hazırlık sınıfı kontenjanı: 92 kız, 92 erkek
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 486.0000
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ÖZEL İTALYAN LİSESİ
2019-2020 öğretim yılı için kesin kayıt dönemi boyunca en yüksek puan ile hazırlık sınıfına kayıt yaptıran 2 öğrenciye tam burs imkanı verecektir.
Taban puanı: 390
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GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ2019-2020 hazırlık sınıfı kontenjanı: 68
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 460