LGS'de tartışma yaratan soru iptali: "Yanlış cevaplayanlar daha avantajlı oldu"
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında bir sorunun mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) puanları yeniden hesapladı. Durumu değişen öğrencilere bir üst tercihine kayıt hakkı tanıdı. Bu durum da beraberinde tartışmaları getirirken uzmanlara göre soruyu yanlış cevaplayanlar doğru cevaplayanlara göre daha avantajlı oldu. Haber: Osman Terkan
Fen bilimleri dersi, A kitapçığındaki 13. soru mahkeme kararıyla geçersiz sayıldı. Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) puanların yeniden hesaplanmasına karar verildi.