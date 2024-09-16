LGS'de tartışma yaratan soru iptali: "Yanlış cevaplayanlar daha avantajlı oldu"

Sınıfların düzenlendiğini ve öğretmen atamalarının yapıldığının altını çizen Gültekin, kontenjanların ne kadar artacağını bilmediklerini ve süreçte soru işaretlerini olduğu da sözlerine ekledi.

Soruda A şıkkını doğru bulan öğrencilerin mağdur olduğunu dile getiren Gültekin, "Bu öğrenciler, puanları hesaplanacak ve bir üst kademeye çıkacaklar ama bir üst kademenin de üstü bu öğrencilerin hakkı. Çünkü daha fazla puana sahip olmaları gerekiyor." dedi.