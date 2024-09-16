LGS'de tartışma yaratan soru iptali: "Yanlış cevaplayanlar daha avantajlı oldu"

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında bir sorunun mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) puanları yeniden hesapladı. Durumu değişen öğrencilere bir üst tercihine kayıt hakkı tanıdı. Bu durum da beraberinde tartışmaları getirirken uzmanlara göre soruyu yanlış cevaplayanlar doğru cevaplayanlara göre daha avantajlı oldu. Haber: Osman Terkan

LGS'de tartışma yaratan soru iptali: "Yanlış cevaplayanlar daha avantajlı oldu" - 1

Fen bilimleri dersi, A kitapçığındaki 13. soru mahkeme kararıyla geçersiz sayıldı. Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) puanların yeniden hesaplanmasına karar verildi.

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LGS'de tartışma yaratan soru iptali: "Yanlış cevaplayanlar daha avantajlı oldu" - 2

Yaklaşık 1 milyon öğrenciyi ilgilendiren kararla ilgili tartışmalı süreç devam ediyor.

LGS'de tartışma yaratan soru iptali: "Yanlış cevaplayanlar daha avantajlı oldu" - 3

En çok tartışılan konu yeniden hesaplama sonrası soruya doğru cevap veren öğrencilerin puan kaybına uğramış olması. Ancak bu öğrenciler tercih ettikleri okullarda eğitimlerine devam edebilecek.

LGS'de tartışma yaratan soru iptali: "Yanlış cevaplayanlar daha avantajlı oldu" - 4

İptal edilen soruyu boş bırakan ya da yanlış cevaplayanlar ise uzmanlara göre avantajlı durumda. Öğrencilerin puanları yükseldi ve üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere yeni kayıt hakkı tanındı.

Uzmanlara göre, okullardaki kontenjan sayısının artırılacak olması da bir başka tartışma konusu.

LGS'de tartışma yaratan soru iptali: "Yanlış cevaplayanlar daha avantajlı oldu" - 5

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, tartışmalı süreci NTV'de değerlendirdi.

LGS'de tartışma yaratan soru iptali: "Yanlış cevaplayanlar daha avantajlı oldu" - 6

Sınıfların düzenlendiğini ve öğretmen atamalarının yapıldığının altını çizen Gültekin, kontenjanların ne kadar artacağını bilmediklerini ve süreçte soru işaretlerini olduğu da sözlerine ekledi.

Soruda A şıkkını doğru bulan öğrencilerin mağdur olduğunu dile getiren Gültekin, "Bu öğrenciler, puanları hesaplanacak ve bir üst kademeye çıkacaklar ama bir üst kademenin de üstü bu öğrencilerin hakkı. Çünkü daha fazla puana sahip olmaları gerekiyor." dedi.

LGS'de tartışma yaratan soru iptali: "Yanlış cevaplayanlar daha avantajlı oldu" - 7

Mahkeme kararının temyize gideceğini ifade eden Gültekin, "Bu soruyu gerekirse uluslararası camia da incelesin." diye konuştu.

LGS'de tartışma yaratan soru iptali: "Yanlış cevaplayanlar daha avantajlı oldu" - 8

KAYIT SÜRECİ 21 EYLÜL'DE SONA ERİYOR

Yeni kayıt hakkına sahip öğrenciler, başvurularını 14-20 Eylül tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Kayıt hakkını kullanmak istemeyen öğrenciler ise mevcut okullarında kalabilecek. Kayıt süreci 21 Eylül'de tamamlanacak.

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